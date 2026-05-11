الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
من البداية حتى اللقب.. قصة موسم برشلونة نحو الدوري الإسباني رقم 29

منتصر الرفاعي

توج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني لموسم 2025-2026 بعد موسم استثنائي قدم خلاله أداءا قويا تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك ليحصد النادي الكتالوني لقب الليجا للمرة الـ29 في تاريخه عن جدارة واستحقاق.

حسم مبكر للقب بعد تفوق في الكلاسيكو

نجح برشلونة في حسم لقب الدوري رسميا قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة، بعدما حقق فوزا مهما على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-0 في الكلاسيكو الذي أقيم على ملعب "كامب نو" وسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية مميزة.

وسجل هدفي برشلونة كل من ماركوس راشفورد وفيران توريس في الدقيقتين 9 و18 ليؤكد الفريق تفوقه المحلي هذا الموسم ويستعيد هيبته أمام غريمه التقليدي بعد خسارة مباراة الدور الأول في "سانتياجو برنابيو".

ماركوس راشفورد

موسم استثنائي بالأرقام

قدم برشلونة واحدا من أقوى مواسمه في القرن الحادي والعشرين حيث ظهر الفريق بثنائية هجومية ودفاعية واضحة مكنته من حسم البطولة مبكرًا.

وجاءت أبرز أرقام الفريق كالتالي:

خاض 35 مباراة

حقق 30 انتصارا

تعادل في مباراة واحدة

تلقى 4 هزائم فقط

سجل فارق أهداف +60

جمع 91 نقطة

وأظهر الفريق الكتالوني قوة هجومية كبيرة وصلابة دفاعية، ليؤكد عودته القوية إلى منصات التتويج المحلية.

فليك يصنع التاريخ مع برشلونة

واصل المدرب الألماني هانزي فليك كتابة التاريخ مع برشلونة، بعدما قاد الفريق لتحقيق أطول سلسلة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني خلال القرن الـ21 برصيد 18 فوزا متتاليا.

وتفوق فليك على أرقام كبار المدربين، حيث جاءت أطول السلاسل كالتالي:

18 انتصارا — هانسي فليك

15 انتصارا — بيب جوارديولا

14 انتصارا — إرنستو فالفيردي

ليؤكد المدرب الألماني بصمته السريعة مع الفريق الكتالوني في موسمه الأول.

الكلاسيكو يدخل التاريخ

وشهد الكلاسيكو رقما تاريخيا جديدا، بعدما وصلت مواجهات برشلونة وريال مدريد إلى 307 مباريات في مختلف البطولات الرسمية والودية.

وجاءت حصيلة المواجهات:

131 انتصارا لبرشلونة

112 انتصارا لريال مدريد

64 تعادلا

كما تعد هذه المرة الثانية فقط في تاريخ الكلاسيكو التي يتم فيها حسم لقب الدوري الإسباني بشكل مباشر من خلال مواجهة بين الفريقين، بعد موسم 1931-1932.

ريال مدريد موسم بلا ألقاب محلية

وفي المقابل، أنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني برصيد 77 نقطة ليخرج دون أي لقب محلي بعدما خسر أيضا لقب كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بنتيجة 3-2 في يناير الماضي في موسم شهد تفوقا كتالونيا واضحا على جميع المستويات.

دنيا وزوجها
دنيا وزوجها
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

تحذير للمصريين.. تناول الطعمية يوميا يصيبك بهذا المرض

بعد عملية التجميل.. داليا البحيري كأنها في العشرينات في آخر ظهور

