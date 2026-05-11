قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منحة رقمية مجانية من التعليم العالي للشباب.. تفاصيل وطريقة التقديم
الذهب يتراجع محليًا.. وعيار 21 يفقد 15 جنيهًا والفجوة السعرية تتجاوز 60 جنيهًا
بأسعار مخفضة.. عرض فيلم "أسد" بسينما الشعب بدءا من الخميس
بدء العد التنازلي لمونديال 2026.. العالم يترقب نسخة تاريخية وسط طموحات مصرية كبيرة
وزير التعليم العالي: مصر في المرتبة 25 عالميا بمؤشرات البحث العلمي
رفض استئناف بهيج حسين في قضية الشيك بدون رصيد وتأييد حبسه 3 سنوات
بريطانيا وفرنسا ترسلان قطعا بحرية إلى مضيق هرمز
وزير التموين يشهد اتفاقًا مع جهاز تنمية المشروعات لتحويل المنافذ التموينية إلى "CARRY ON"
رئيس لبنان يبحث مع السفير الأمريكي آخر التطورات الأمنية ويؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية
وزير النقل: توجيهات رئاسية بعدم تضرر أي مواطن من المشروعات القومية وصرف التعويضات العادلة
إنجازات تاريخية في كامب نو.. كانسيلو ملك الدوريات الكبرى وبرشلونة يفرض هيمنته على إسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجازات تاريخية في كامب نو.. كانسيلو ملك الدوريات الكبرى وبرشلونة يفرض هيمنته على إسبانيا

برشلونة
برشلونة
منتصر الرفاعي

دخل البرتغالي جواو كانسيلو تاريخ كرة القدم الأوروبية من أوسع أبوابه بعدما قاد برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني ليصبح أول لاعب ينجح في حصد ألقاب 4 من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

إنجاز تاريخي لجواو كانسيلو

وأضاف كانسيلو لقب الدوري الإسباني، إلى مسيرته المميزة بعدما سبق له التتويج بالدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي والدوري الإيطالي مع يوفنتوس والدوري الألماني مع بايرن ميونخ.

كما سبق للنجم البرتغالي الفوز بالدوري البرتغالي بقميص بنفيكا ليؤكد نجاحه في مختلف الملاعب الأوروبية وقدرته الكبيرة على التألق في أقوى البطولات.

جواو كانسيلو مع مانشستر سيتي 

وبات الدوري الفرنسي اللقب الوحيد الذي يفصل كانسيلو عن تحقيق إنجاز استثنائي بالتتويج بالدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

برشلونة يحسم الكلاسيكو ويتوج بالليجا

ونجح برشلونة ، في حسم لقب الدوري الإسباني رسميا بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-0 في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الـ35 من الليجا.

وقدم الفريق الكتالوني موسمًا قويًا فرض خلاله سيطرته على المنافسات المحلية، ليستعيد بريقه وهيبته في الكرة الإسبانية.

برشلونة الأكثر تتويجا خلال آخر 50 عاما

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة أصبح النادي الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإسباني خلال آخر 50 عاما بعدما رفع رصيده إلى 20 لقبا مقابل 19 لقبا لريال مدريد بينما حقق أتلتيكو مدريد 3 ألقاب فقط خلال نفس الفترة.

وتفوق ريال مدريد تاريخيا خلال أول 48 نسخة من البطولة برصيد 17 لقبًا، مقابل 9 ألقاب لبرشلونة و7 لأتلتيكو مدريد.

موسم استثنائي بالأرقام

وحقق برشلونة أرقاما مميزة هذا الموسم تؤكد تفوقه الكبير، بعدما:

خاض 35 مباراة

حقق 30 انتصارًا

تعادل في مباراة واحدة

خسر 4 مباريات فقط

سجل فارق أهداف +60

جمع 91 نقطة

وظهر الفريق بقوة هجومية كبيرة وصلابة دفاعية واضحة، ليحسم اللقب قبل النهاية بعدة جولات.

فليك يحطم رقم جوارديولا

وواصل المدرب الألماني هانسي فليك كتابة التاريخ مع برشلونة بعدما قاد الفريق لتحقيق أطول سلسلة انتصارات متتالية للنادي في الدوري الإسباني خلال القرن الـ21 برصيد 18 فوزًا متتاليًا.

هانسي فليك

وتجاوز فليك الرقم السابق الذي حققه بيب جوارديولا في موسم 2010-2011، عندما قاد برشلونة لتحقيق 15 انتصارا متتاليا، ليؤكد المدرب الألماني بصمته القوية مع الفريق الكتالوني.

جواو كانسيلو برشلونة الدوري الإسباني مانشستر سيتي ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

سبب نزول آية الكرسي

ما هو سبب نزول آية الكرسي؟.. قصة عجيبة

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

ركان مياسي

بعد سنوات من التجريب، ركان مياسي يُطلق أول فيلم روائي طويل له في كان

الأمير أباظة

تجديد الثقة في الأمير أباظة رئيسًا للدورة 42 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

الافلام المعروضة

إيرادات السينما المصرية أمس| برشامة في المقدمة.. وفاميلي بيزنس يحصد 28 ألف جنيه

بالصور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيري كأنها في العشرينات في آخر ظهور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى كأنها فى العشرينات فى اخر ظهور

بالأحمر النارى.. طارق العريان وزوجته يتبادلان الرومانسية فى آخر ظهور لهما

بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما

بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية

جرأة و جمال.. دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد