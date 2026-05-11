إنجازات تاريخية في كامب نو.. كانسيلو ملك الدوريات الكبرى وبرشلونة يفرض هيمنته على إسبانيا

دخل البرتغالي جواو كانسيلو تاريخ كرة القدم الأوروبية من أوسع أبوابه بعدما قاد برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني ليصبح أول لاعب ينجح في حصد ألقاب 4 من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

إنجاز تاريخي لجواو كانسيلو

وأضاف كانسيلو لقب الدوري الإسباني، إلى مسيرته المميزة بعدما سبق له التتويج بالدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي والدوري الإيطالي مع يوفنتوس والدوري الألماني مع بايرن ميونخ.

كما سبق للنجم البرتغالي الفوز بالدوري البرتغالي بقميص بنفيكا ليؤكد نجاحه في مختلف الملاعب الأوروبية وقدرته الكبيرة على التألق في أقوى البطولات.

جواو كانسيلو مع مانشستر سيتي

وبات الدوري الفرنسي اللقب الوحيد الذي يفصل كانسيلو عن تحقيق إنجاز استثنائي بالتتويج بالدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

برشلونة يحسم الكلاسيكو ويتوج بالليجا

ونجح برشلونة ، في حسم لقب الدوري الإسباني رسميا بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-0 في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الـ35 من الليجا.

وقدم الفريق الكتالوني موسمًا قويًا فرض خلاله سيطرته على المنافسات المحلية، ليستعيد بريقه وهيبته في الكرة الإسبانية.

برشلونة الأكثر تتويجا خلال آخر 50 عاما

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة أصبح النادي الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإسباني خلال آخر 50 عاما بعدما رفع رصيده إلى 20 لقبا مقابل 19 لقبا لريال مدريد بينما حقق أتلتيكو مدريد 3 ألقاب فقط خلال نفس الفترة.

وتفوق ريال مدريد تاريخيا خلال أول 48 نسخة من البطولة برصيد 17 لقبًا، مقابل 9 ألقاب لبرشلونة و7 لأتلتيكو مدريد.

موسم استثنائي بالأرقام

وحقق برشلونة أرقاما مميزة هذا الموسم تؤكد تفوقه الكبير، بعدما:

خاض 35 مباراة

حقق 30 انتصارًا

تعادل في مباراة واحدة

خسر 4 مباريات فقط

سجل فارق أهداف +60

جمع 91 نقطة

وظهر الفريق بقوة هجومية كبيرة وصلابة دفاعية واضحة، ليحسم اللقب قبل النهاية بعدة جولات.

فليك يحطم رقم جوارديولا

وواصل المدرب الألماني هانسي فليك كتابة التاريخ مع برشلونة بعدما قاد الفريق لتحقيق أطول سلسلة انتصارات متتالية للنادي في الدوري الإسباني خلال القرن الـ21 برصيد 18 فوزًا متتاليًا.

هانسي فليك

وتجاوز فليك الرقم السابق الذي حققه بيب جوارديولا في موسم 2010-2011، عندما قاد برشلونة لتحقيق 15 انتصارا متتاليا، ليؤكد المدرب الألماني بصمته القوية مع الفريق الكتالوني.