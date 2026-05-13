إمام عاشور يتفاعل مع فيديو الطفل «زين» بعد احتفاله على طريقته

تفاعل إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي مع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه طفل صغير يدعى زين يحتفل على نفس طريقته.

وعبّر إمام عاشور عن إعجابه الشديد بالطفل وبموهبته.

احتفال طفل على طريقة إمام عاشور

خطف الطفل زين الأنظار وأثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسجيله هدفًا مميزًا في ركلة ترجيح خلال إحدى المباريات، ليقدم لقطة لافتة نالت إعجاب الحضور والجماهير.

وشهدت اللقطة احتفال الطفل على طريقة نجم النادي الأهلي إمام عاشور، حيث قلد احتفاله الشهير عقب تسجيل الأهداف، ما أضفى حالة من البهجة داخل الملعب وأشعل تفاعل المتابعين عبر السوشيال ميديا.

وأشاد الحضور بموهبة الطفل زين وثقته الكبيرة داخل أرض الملعب رغم صغر سنه، مؤكدين أنه يمتلك إمكانيات واعدة قد تؤهله لمستقبل جيد في كرة القدم حال استمرار تطويره بالشكل الصحيح.

وانتشرت اللقطة بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفها كثيرون بأنها “لقطة ذهبية” تعكس موهبة كروية مبشرة، خاصة مع قدرته على التعامل مع لحظات الضغط في ركلات الترجيح وتنفيذها بنجاح.