ضبط 39 كجم من اللحوم مذبوحــ.ـة خارج السلخانة بأحد الجزارات بالخارجة

تمكنت إدارة تموين الخارجة بالوادي الجديد، تحت إشراف السيد علاء محروس، مدير الإدارة، ومشاركة السيدة سحر سعد، مفتشة بالإدارة، ومعاوني الإدارة، وبالاشتراك مع الطب البيطري، من ضبط 39 كجم من اللحوم الطازجة المذبوحة خارج السلخانة داخل أحد محلات الجزارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، في إطار جهود الدولة لحماية الصحة العامة وسلامة المستهلكين.