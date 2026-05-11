فليك يوافق على تجديد عقده مع برشلونة حتى 2028

اقترب نادي برشلونة الإسباني من الإعلان رسميًا عن تجديد عقد مدربه الألماني هانزي فليك، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بشأن تمديد التعاقد، وفقًا لما كشفته تقارير صحفية إسبانية.

فليك يقترب من الاستمرار مع برشلونة حتى 2028

وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن الاتفاق تم عبر وكيل أعمال المدرب، بيني زهافي، لتمديد عقد فليك لمدة موسم إضافي، ليستمر مع الفريق حتى عام 2028، بدلًا من نهاية عقده الحالية في 2027.

وأضافت الصحيفة أن العقد الجديد يتضمن بندًا يمنح الطرفين إمكانية التمديد لموسم إضافي حتى عام 2029، حال تحقيق أهداف معينة خلال فترة التعاقد.

وجاء الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات بين وكيل المدرب وإدارة برشلونة، التي ضمت رئيس النادي خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع الأخير على كافة التفاصيل النهائية الخاصة بالعقد الجديد.

كان رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة المؤقت، أكد في تصريحات سابقة أن تجديد عقد فليك مسألة وقت، مشيرًا إلى أن المدرب الألماني يشعر بسعادة كبيرة داخل النادي، ونجح سريعًا في التأقلم مع أجواء الفريق.

وبدأت إدارة برشلونة منذ أبريل الماضي التحرك لتأمين استمرار فليك على رأس الجهاز الفني، في إطار خطة النادي لتحقيق الاستقرار الفني ودعم المشروع الرياضي الجديد بقيادة خوان لابورتا، الذي يبدأ رسميًا مطلع يوليو المقبل.