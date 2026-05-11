اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة ميداليات نهائي كأس مصر| خاص

فجر الدكتور مصطفي عزام الأمين العام بـ اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل حول أزمة ميداليات فريق بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وتوج فريق بيراميدز بلقب كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي؛ عقب الفوز على فريق زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت الليلة على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس مصر.

وأحرز كريم حافظ الهدف الأول لبيراميدز من ضربة جزاء في الدقيقة 45+1، ثم أحرز فيستون ماييلي الهدف الثاني في الدقيقة 57.

بينما أحرز رأفت خليل هدف فريق زد في الدقيقة 90+2.

وتعرض مصطفى زيكو لاعب بيراميدز للطرد في الدقيقة 80؛ بعد ضربه للاعب زد.

وقال الدكتور مصطفي عزام المدير التنفيذي لـ اتحاد الكرة عن أزمة ميداليات نهائي كأس مصر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد:

حدث خطأ فى الشريط الخاص بالميدالية الذهبية وليس فى الميدالية الذهبية ذاتها.

أضاف الدكتور مصطفي عزام الأمين العام لـ اتحاد الكرة: تم ذلك فى ميدالية واحدة فقط بخطأ من المورد وتم توقيع جزاء مالى على المورد وإرسال ميدالية بديلة لنادى بيراميدز