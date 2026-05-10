تشكيل بيراميدز في مواجهة زد بنهائي كأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز تشكيل فريقه في مباراته أمام زد بنهائي كأس مصر.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي زد في الثامنة والنصف من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار نهائي كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - حامد حمدان - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - محمد حمدي إبراهيم - أحمد سامي - أحمد توفيق - عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما - مروان حمدي