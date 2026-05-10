من الدفاع الحديدي إلى الحلم التاريخي.. كيف وصل بيراميدز وزد إلى نهائي كأس مصر؟

محمود أحمد

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى استاد القاهرة الدولي الذي يحتضن نهائي النسخة الـ94 من بطولة كأس مصر بين بيراميدز وزد إف سي في مواجهة تحمل الكثير من التفاصيل الاستثنائية ليس فقط لأنها تحدد بطل أقدم البطولات المصرية ولكن أيضًا لأنها تكشف عن قصة صعود مختلفة لكلا الفريقين حتى الوصول إلى المشهد الختامي.

و يبحث بيراميدز عن تعزيز حضوره في منصات التتويج وكتابة رقم جديد في تاريخه الحديث ويواصل زد مغامرته التاريخية على أمل صناعة أكبر مفاجآت البطولة هذا الموسم.

بيراميدز.. نهائي خامس ودفاع بلا أخطاء

يدخل بيراميدز المباراة النهائية بعدما قدم واحدة من أقوى النسخ الدفاعية في تاريخ مشاركاته بكأس مصر إذ نجح الفريق في الوصول إلى النهائي للمرة الخامسة في تاريخه دون أن تهتز شباكه بأي هدف طوال مشواره في البطولة.

ويعد هذا الرقم أحد أبرز العلامات الفارقة في رحلة الفريق هذا الموسم بعدما جمع بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي بشكل لافت ليصبح على بعد خطوة واحدة من تحقيق لقب جديد يؤكد تطور مشروعه الكروي خلال السنوات الأخيرة.

طريق بيراميدز إلى النهائي

بدأ بيراميدز رحلته في البطولة بتجاوز مسار قبل أن يواصل تفوقه أمام الجونة ثم تخطى بتروجت في مواجهة قوية وصولًا إلى الإطاحة بـإنبي في نصف النهائي.

وخلال هذه الرحلة سجل لاعبو بيراميدز 11 هدفًا كاملة ليظهر الفريق كأقوى خط هجوم في النسخة الحالية من البطولة.

وتوزعت أهداف الفريق على 6 لاعبين حيث تألق الثنائي مصطفى “زيكو” ومحمود زلاكة بتسجيل 3 أهداف لكل منهما بينما أضاف ناصر ماهر هدفين وسجل كل من عبد الرحمن مجدي ومروان حمدي ومصطفى فتحي هدفًا واحدًا.

لكن الرقم الأبرز يبقى حفاظ بيراميدز على نظافة شباكه طوال البطولة ليقترب الفريق من إنهاء نسخة استثنائية دفاعيًا حال تتويجه باللقب دون استقبال أي هدف.

زد.. الحلم الصاعد إلى النهائي

على الجانب الآخر يواصل زد كتابة واحدة من أبرز قصص البطولة هذا الموسم بعدما شق طريقه نحو النهائي للمرة الثانية في تاريخه رغم قلة الخبرات مقارنة بالفرق الكبرى.

ونجح الفريق في فرض نفسه كمفاجأة قوية بفضل الأداء المنظم والقدرة على التعامل مع المباريات الإقصائية بثبات كبير.

مشوار زد إلى المباراة النهائية

استهل زد مشواره بالفوز على ألو إيجيبت قبل أن يحقق واحدة من مفاجآت البطولة بإقصاء المصري ثم تجاوز حرس الحدود قبل أن يحسم بطاقة التأهل النهائية أمام طلائع الجيش.

ورغم أن الفريق سجل 5 أهداف فقط خلال مشواره فإنه اعتمد بشكل واضح على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي.

وسجل أهداف زد 4 لاعبين يتقدمهم الموريتاني ماتا ماجاسا بهدفين بينما أحرز كل من محمود صابر ورأفت خليل وأحمد عادل ميسي هدفًا واحدًا.

واستقبلت شباك الفريق هدفين فقط طوال البطولة أحدهما جاء بالخطأ عبر المدافع عبد الله بكري خلال مواجهة طلائع الجيش في نصف النهائي.

أرقام تاريخية تزين نهائي الكأس

وتبقى بطولة كأس مصر واحدة من أكثر البطولات عراقة في المنطقة العربية والقارة الأفريقية إذ انطلقت لأول مرة عام 1921 تحت اسم كأس الأمير فاروق.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 39 لقبًا يليه الزمالك بـ29 لقبًا.

كما شهد تاريخ البطولة العديد من المفارقات أبرزها وصول السكة الحديد إلى النهائي 7 مرات دون التتويج بأي لقب إضافة إلى إلغاء البطولة في 11 مناسبة لأسباب مختلفة.

