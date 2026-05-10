تشكيل بيراميدز المتوقع أمام زد في نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة قوية أمام نظيره زد اف سي ، في نهائي بطولة كأس مصر، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة المصرية مساء اليوم.

واستقر الكرواتي يورشيتيش المدير الفني لفريق بيراميدز على تشكيلته لخوض المباراة المرتقبة أمام زد في نهائي كأس مصر.

تشكيل بيراميدز المتوقع امام زد

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - حامد حمدان

خط الهجوم: فيستون ماييلي

موعد مباراة بيراميدز وزد

تقام مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ويحتضن اللقاء استاد القاهرة الدولي، أحد أكبر الملاعب في مصر وأفريقيا، والذي من المنتظر أن يشهد حضورًا جماهيريًا وإثارة كبيرة بين الفريقين.

القناة الناقلة لنهائي كأس مصر

سيتم نقل المباراة مباشرة عبر قناة (أون سبورت 1)، وهي الناقل الحصري لمباريات البطولة، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء لمتابعة أبرز التفاصيل الفنية والتكتيكية.