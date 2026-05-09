قائمة بيراميدز في مواجهة زد بنهائي كأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة زد في إطار نهائي كأس مصر.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي زد في الثامنة والنصف من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار نهائي كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي إبراهيم - محمد الشيبي - محمود مرعي

خط الوسط: مهند لاشين - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - أحمد توفيق - باسكال فيري - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي