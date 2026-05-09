بيراميدز يختتم استعداداته لنهائي كأس مصر أمام زد

يختتم فريق بيراميدز مساء اليوم السبت استعداداته النهائية لخوض مواجهة نهائي كأس مصر أمام زد إف سي، في المباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي، وسط طموحات كبيرة من الجانبين لحصد اللقب.

يورتشيتش يركز على الجوانب الفنية والبدنية

ويقود المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المران الأخير للفريق السماوي، حيث يركز خلاله على مراجعة خطة اللعب النهائية، والاستقرار على التشكيل الأقرب لخوض اللقاء، إلى جانب رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل المواجهة الحاسمة.

ويعمل الجهاز الفني لبيراميدز على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات الأخيرة، خاصة في الجوانب الدفاعية والتحولات السريعة، من أجل الوصول إلى أفضل حالة فنية قبل النهائي المنتظر.

دراسة دقيقة للمنافس وتحذيرات من المفاجآت

وحرص الجهاز الفني خلال الأيام الماضية على دراسة فريق زد بصورة دقيقة، من خلال متابعة مبارياته الأخيرة وتحليل نقاط القوة والضعف داخل صفوفه، تحسبًا لأي مفاجآت قد تشهدها المباراة النهائية.

كما طالب يورتشيتش لاعبيه بضرورة الحفاظ على التركيز الكامل طوال اللقاء، وعدم الاستهانة بالمنافس، في ظل رغبة زد في كتابة تاريخ جديد وتحقيق أول بطولة كبرى في مسيرته.

حلم اللقب الثاني لبيراميدز

ويدخل بيراميدز المباراة بطموح التتويج بلقب كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه، بعدما أصبح الفريق منافسًا دائمًا على البطولات المحلية خلال المواسم الأخيرة، مستفيدًا من حالة الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية التي يحققها مؤخرًا.

في المقابل، يسعى زد لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بأول ألقابه الكبرى، بالإضافة إلى خطف بطاقة التأهل للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم المقبل، وهو ما يزيد من قوة وإثارة المواجهة المنتظرة بين الفريقين