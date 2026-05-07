فرج عامر: لو الدوري مش للأهلي أتمناه للزمالك وليس بيراميدز

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اقترب من التتويج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم رغم وجود منافسة قوية من بيراميدز والأهلي.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN :



المنافسة على الدوري هذا الموسم قوية للغاية ، وهي الأمتع منذ سنوات عديدة ، لكن الزمالك الأقرب للتتويج باللقب ، خاصةً في ظل فقدان الأهلي للعديد من النقاط في بداية الموسم ، كما أن تعادل بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله ، جعل فرصة الأبيض أقوى لحصد اللقب.

وأضاف: بالتأكيد كمحب للنادي الأهلي فأتمنى تتويجه ببطولة الدوري الممتاز ، لكن في حالة عدم فوزه باللقب ، فأتمنى أن يتوج به الزمالك وليس بيراميدز ، وذلك من أجل الجماهير البيضاء التي تساند الفريق في أحلك الظروف وأصعب الأوقات ، كما أن الظروف والأزمات التي مر بها النادي هذا الموسم ، ورغم ذلك فإنه ينافس على الألقاب المحلية والقارية حتى اللحظة الأخيرة ، فهذا الأمر يعد إنجازاً كبيراً يستحق الاحترام والتقدير.