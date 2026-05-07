فاروق جعفر: تعادل بيراميدز مفاجأة.. والزمالك فاز بدعم جماهيره

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن نتائج الجولة الأخيرة من الدوري حملت بعض المفاجآت، مشيرًا إلى أن تعادل بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا لم يكن متوقعًا في ظل الدوافع الكبيرة للفريق لمواصلة المنافسة على اللقب.

وقال جعفر، خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن الزمالك ظهر بشكل نشط خلال مواجهته أمام سموحة، مؤكدًا أن دعم الجماهير لعب دورًا بارزًا في تحقيق الفوز.

وأضاف أنه كان يتوقع أيضًا فوز الأهلي على إنبي، في ظل سعي الفريق الأحمر للحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري.

وأوضح جعفر أن مباراة الزمالك الأخيرة لم تكن سهلة، قائلاً: "كنت تشعر أن الفريق في طريقه للفوز، لكن اللقاء كان صعبًا للغاية على الزمالك".

وأبدى نجم الزمالك السابق دهشته من قيادة محمود عبد المنعم كهربا لهجوم إنبي أمام الأهلي، موضحًا أن اللاعب كان بعيدًا عن المشاركة خلال الفترة الماضية، لكنه شدد على احترامه لوجهة نظر الجهاز الفني، خاصة في ظل الجهد المبذول مع الفريق منذ بداية الموسم.

وتطرق جعفر للحديث عن مشاركة خوان بيزيرا أمام سموحة، والتي انتهت بخروجه مصابًا، مؤكدًا أن "اللاعب المصاب لا يجب أن يتواجد على دكة البدلاء من الأساس".