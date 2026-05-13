الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين كيفن وارش رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ ليخلف بذلك جيروم باول في رئاسة البنك المركزي الأمريكي.

جرت الموافقة على "كيفن وارش" ليصبح الرئيس الـ 17 للمجلس، بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، في تصويت انقسم فيه معظمه على أسس حزبية، حيث كان السيناتور الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا هو الوحيد الذي صوت لصالح ترشيح "وارش، وكان هذا التصويت الأكثر انحيازا حزبيا في تاريخ مرشحي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ مما يبرز قلق "الديمقراطيين" إزاء معارضة ترامب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من ترحيب الجمهوريين عموما بقيادة "وارش". وفق شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية.

ومن المقرر أن يتولى "وارش" منصبه في ظل تزايد ضغوط التضخم نتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وقد قفز التضخم إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات في أبريل، وفقًا لأحدث مؤشر لأسعار المستهلك، وهو الآن يتجاوز نمو الأجور.