التوأم : أكبر عقد حصلنا عليه في الأهلي 40 ألف جنيه.. وفي المصرى 425 ألفا

كشف التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن عن تفاصيل العقود المالية التي حصلا عليها خلال مسيرتهما الكروية، مؤكدين أن أعلى عقد تقاضياه داخل النادي الأهلي بلغ 40 ألف جنيه عام 2000، وذلك بعد جلسة مع إدارة النادي لشرح ظروفهما المالية، خاصة ارتباطهما بأقساط سيارات والسكن.

وأوضح التوأم، خلال ظهورهما في برنامج مع الإعلامي سيف زاهر عبر شاشة أون سبورت ، أن أكبر عقد في مسيرتهما داخل الدوري المصري وصل إلى 425 ألف جنيه، بينما بلغت قيمة عقدهما مع نادي الزمالك نحو 225 ألف جنيه في الموسم الواحد.

كما أشارا إلى أن أول راتب حصلا عليه في بداية المشوار الكروي كان 750 جنيهًا فقط.

إبراهيم حسن: مواجهة الأهلي بقميص الزمالك كانت الأصعب

من جانبه، تحدث إبراهيم حسن عن أول مباراة خاضها بقميص الزمالك أمام الأهلي، مؤكدًا أنها كانت من أصعب اللحظات في مسيرته، خاصة مع غياب شقيقه حسام حسن بسبب الإصابة.

وأشار إلى أن الانتقال إلى الزمالك بعد الرحيل عن الأهلي شكّل تحديًا كبيرًا بالنسبة لهما، في ظل رغبتهما في الرد على الأزمة التي حدثت بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد التعاقد مع الأهلي في ذلك الوقت.

حسام حسن: جماهير الأهلي والزمالك أبنائي

بدوره، أكد حسام حسن أن قرار الرحيل عن الأهلي كان صادمًا للغاية بالنسبة لهما، موضحًا أنهما تعرضا لحالة نفسية صعبة بعد مغادرة النادي الذي نشآ داخله وحققا معه العديد من الإنجازات.

وفي الوقت نفسه، شدد حسام حسن على تقديره الكبير لنادي الزمالك وجماهيره، مؤكدًا أن جماهير الأهلي والزمالك بالنسبة له بمثابة “أبنائه التوأم”، في إشارة إلى الحب الكبير الذي يكنه لجماهير الناديين رغم المنافسة التاريخية بينهما.