تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا في أمم أفريقيا تحت 17 سنة

يستعد منتخب مصر للناشئين للظهور الأول في منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 17 المقرر انطلاقها اليوم بالمغرب.

ويفتتح المنتخب المصري مشواره بمواجهة منتخب إثيوبيا تحت 17 سنة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبي المغرب وتونس.

وتقام مباراة مصر ضد إثيوبيا اليوم، الأربعاء، بمدينة سلا المغربية، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6، كما تبث قناة الرياضية المغربية مباريات البطولة بشكل مباشر.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا

حراسة المرمى: مالك عمرو.

خط الدفاع: عادل علاء - آدم يوسف - سيف المهدي - محمد السيد.

خط الوسط: أحمد بشير - عمر عبدالرحيم - محمد جمال.

خط الهجوم: دانيال تامر - خالد مختار - أمير أبو العز.