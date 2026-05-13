محافظات

جامعة قناة السويس توقع اتفاقية مع الجانب الصيني لإنشاء مركز تدريب تكنولوجي بمنطقة تيدا

مراسم التوقيع
الإسماعيلية انجي هيبة

.لبّى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس دعوة لحضور مراسم توقيع اتفاقية عمل ومذكرة تفاهم،في إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والصين، وذلك انطلاقًا من كون جامعة قناة السويس واحدة من أعضاء التحالف الصيني لعام 2024 «تحالف بكين – تيانجين – خبي»، وباعتبارها الجامعة الرائدة في التعاون بمجال التعليم التقني والتكنولوجي بين الحكومة المصرية والحكومة الصينية.


وجاءت مشاركة الجامعة كذلك في ضوء ما تمتلكه من خبرات واسعة في هذا المجال، حيث تضم الجامعة الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، التي تتعاون مع كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات ببكين، بما يعكس عمق العلاقات الأكاديمية والعلمية بين الجانبين المصري والصيني.
وشهدت مراسم التوقيع الاتفاق على إنشاء وتشغيل مركز تدريب مهني وتقني وتكنولوجي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل منطقة «تيدا» الصناعية المصرية الصينية بالعين السخنة، ليكون مركزًا متخصصًا في تدريب الفنيين والتكنولوجيين الذين سيعملون بالمصانع الصينية داخل المنطقة الصناعية المصرية الصينية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وفق أحدث المعايير الصناعية والتكنولوجية.

وقام الدكتور ناصر مندور بالتوقيع ممثلًا عن جامعة قناة السويس، كما وقع الاتفاقية كل من هونغ وي رئيس كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات، ولي شينغ جيه عميد كلية التعليم الدولي بكلية بكين لتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تساو هوي المدير التنفيذي لشركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية، ووي جيان تشينغ المدير العام لشركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية، وبحضور نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكدت الاتفاقية أن إنشاء المركز وتجهيزه بالكامل سيتم من خلال منحة مقدمة من دولة الصين، تشمل المعدات والماكينات والتجهيزات الفنية اللازمة للتدريب، فيما تتولى جامعة قناة السويس، ممثلة في الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، المساهمة في إعداد ووضع المقررات التدريبية، وتدريب الفنيين والتكنولوجيين، والمشاركة في إعداد شهادات معتمدة مشتركة من جامعة قناة السويس والجانب الصيني، مع توفير التدريب العملي والتقني اللازم لتأهيل المتدربين للعمل بالمصانع الصينية داخل منطقة تيدا الصناعية.

وشهدت الفعاليات كذلك توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للثقافة وجامعة بكين للدراسات الدولية، حيث وقع الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة مذكرة التفاهم الخاصة بوزارة الثقافة المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، كما وقع الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر بروتوكول تعاون مع جامعة بكين للدراسات الدولية.

وعلى هامش مراسم توقيع البروتوكولات، عُقد لقاء موسع جمع الدكتور ناصر مندور مع السيد Yu Yingjie سكرتير الحزب للتعليم وعضو مجلس بلدية بكين، والوفد المرافق له من بلدية بكين والحزب، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي والتكنولوجي بين المؤسستين خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الدكتور ناصر مندور خلال اللقاء حجم التعاون الذي تتمتع به جامعة قناة السويس مع الجانب الصيني، مؤكدًا أنها تُعد من أكبر الجامعات المصرية من حيث حجم الشراكات والتعاون مع المؤسسات التعليمية الصينية، موضحًا أن الجامعة تضم معهد كونفوشيوس، وقسمين لتعليم اللغة الصينية، إضافة إلى قسم للغة الصينية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، فضلًا عن معهد الاستزراع السمكي والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

ومن جانبه، أشار السيد Yu Yingjie إلى الإمكانات التعليمية الكبيرة التي تمتلكها العاصمة الصينية بكين، موضحًا أن المدينة تضم 102 جامعة، من بينها 45 جامعة حكومية، إلى جانب عدد كبير من الجامعات الأهلية، كما تستقبل بكين وحدها نحو 158 ألف طالب وافد من مختلف دول العالم.

كما شهد برنامج الفعاليات مراسم توقيع وإزاحة الستار لاتفاقية إطار عمل للتعاون بين مركز أبحاث التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي والمجلس الأعلى للثقافة بمصر، حيث وقع الاتفاقية السيد Yu Yingjie سكرتير الحزب للتعليم وعضو مجلس بلدية بكين، والدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك في إطار دعم التعاون الثقافي والسياحي بين الجانبين المصري والصيني.

