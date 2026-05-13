اللجنة الملكية لشئون القدس : النكبة الفلسطينية جريمة مستمرة وحق العودة لا يسقط

أكد أمين عام اللجنة الملكية لشئون القدس، عبد الله توفيق كنعان، أن ذكرى النكبة الفلسطينية تمثل شاهدا على الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن حقوق الفلسطينيين ثابتة لا تزول مهما طال الاحتلال أو تعددت ممارساته.

وقال كنعان، في تصريحات له اليوم بمناسبة الذكرى السنوية للنكبة، إن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكا بحقوقه التاريخية والشرعية حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن نكبة عام 1948 أسفرت عن تهجير نحو مليون ونصف المليون فلسطيني، يشكلون حاليا قرابة 6.5 مليون لاجئ حول العالم، إلى جانب تدمير أكثر من 531 قرية ومدينة فلسطينية، والسيطرة على نحو 78% من مساحة فلسطين التاريخية.

وأشار إلى أن تداعيات النكبة ما تزال مستمرة حتى اليوم، في ظل ما وصفه بسياسات الاحتلال القائمة على الاستيطان والقتل والتهجير، خاصة في قطاع غزة، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والضفة الغربية.

وأكد كنعان أن غياب العدالة الدولية وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية أسهما في تعميق المأساة الإنسانية، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتنفيذ القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم.

وشدد على أهمية تكثيف الجهود الإعلامية والحقوقية لكشف ممارسات الاحتلال، مؤكدا أن الأردن بقيادته الهاشمية سيواصل دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه في مختلف المحافل الدولية.