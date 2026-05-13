تاريخ مشاركات منتخب مصر للناشئين بأمم أفريقيا تحت 17 سنة

يستعد منتخب مصر للناشئين للظهور الأول في منافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 17 المقرر انطلاقها اليوم بالمغرب.

ويفتتح المنتخب المصري مشواره بمواجهة منتخب منتخب إثيوبيا تحت 17 سنة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبي المغرب وتونس.

وتقام مباراة مصر ضد إثيوبيا اليوم، الأربعاء، بمدينة سلا المغربية، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6، كما تبث قناة الرياضية المغربية مباريات البطولة بشكل مباشر.

ويمتلك منتخب مصر سجلا مميزا في منافسات بطولة أمم أفريقيا للناشئين، حيث سبق وحقق لقب البطولة عام 1997 بقيادة المدرب الراحل محمد علي بعد الفوز على مالي بنتيجة هدف دون رد في النهائي.

جيل منتخب مصر للناشئين وقتها كان هاني سعيد وأحمد بلال وأحمد إكرامي وأشرف أبوزيد ومحمد أبو العلا.

وكانت أفضل النتائج بعدها حينما حقق منتخب مصر التأهل لكأس العالم تحت 17 عاما في النسخة الماضية من البطولة القارية بعد الفوز على أنجولا.

تاريخ منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا للناشئين

1985 (ذهاب وإياب)

خرج منتخب مصر من الدور الأول أمام غينيا بالتعادل (1 – 1) في مصر والخسارة (0 – 1) في كوناكري.

1987 (ذهاب وإياب)

الدور الثاني

تأهل منتخب مصر بعد انسحاب إثيوبيا

الدور الثالث

تأهل لنهائيات كأس العالم كندا 1987 على حساب الجزائر بالتعادل (0 – 0) ثم الفوز (2 – 1)

1989 (ذهاب وإياب)

الدور الثاني

تأهل على حساب المغرب بالفوز (2 – 0) والخسارة (0 – 1)

الدور الثالث

خرج بفارق ركلات الترجيح أمام غينيا 3 – 4 بعد أن تبادلا الفوز (1 – 0) كل على أرضه.

1991 (ذهاب وإياب)

الدور الثاني

تأهل على حساب تونس بالتعادل (0 – 0) في مصر و (1 – 1) في تونس

الدور الثالث

تأهل على حساب موريتانيا بالانسحاب

الدور الرابع

خرج منتخب مصر أمام السودان بالتعادل (0 – 0) ثم استبعد لأسباب إدارية

1993 (ذهاب وإياب)

الدور الأول

تأهل منتخب مصر على حساب أوغندا بالانسحاب

الدور الثاني

خرج منتخب مصر أمام غانا بالخسارة (0 – 3) و(0 – 2)

بوتسوانا 1997 (البطل)

11 مايو 1997 (المجموعة الأولى): مصر 2 – 0 بوتسوانا– الملعب الوطني (جابورن)

14 مايو 1997 (المجموعة الأولى): مصر 0 – 0 مالي– الملعب الوطني (جابورن)

17 مايو 1997 (المجموعة الأولى): مصر 2 – 0 كوت ديفوار– الملعب الوطني (جابورن)

21 مايو 1997 (نصف النهائي): مصر 1 – 0 إثيوبيا – الملعب الوطني (جابورن)

24 مايو 1997 (النهائي): مصر 1 – 0 مالي – الملعب الوطني (جابورن)

إسواتيني 2003 (المركز الرابع)

25 مايو 2003 (المجموعة الأولى): مصر 1 – 0 سوازيلاند (أحمد محسن) – ملعب سوموهلولو الوطني (مبابان)

28 مايو 2003 (المجموعة الأولى): مصر 1 – 0 غينيا (محمد فراج) – ملعب سوموهلولو الوطني (مبابان)

31 مايو 2003 (المجموعة الأولى): مصر 0 – 0 سيراليون– ملعب سوموهلولو الوطني (مبابان)

5 يونيو 2003 (نصف النهائي): مصر 1 – 2 الكاميرون (أحمد مجدي "ض.ج") – ملعب سوموهلولو الوطني (مبابان)

7 يونيو 2003 (المركز الثالث): مصر 1 – 3 نيجيريا (محمد حامد) – ملعب سوموهلولو الوطني (مبابان)

رواندا 2011 (الدور الأول)

8 يناير 2011 (المجموعة الأولى): مصر 2 – 1 السنغال (محمود عبد المنعم "كهربا" ق 66 – محمد رشاد ق 83) – ملعب أماهورو (كيجالي)

11 يناير 2011 (المجموعة الأولى): مصر 0 – 1 رواندا – ملعب نياميرامبو (كيجالي)

14 يناير 2011 (المجموعة الأولى): مصر 0 – 4 بوركينافاسو – ملعب نياميرامبو (كيجالي)

المغرب 2025 (التأهل للمونديال)

31 مارس 2025(المجموعة الثانية): مصر 3 – 4 جنوب أفريقيا (أنس رشدي (ق 4 ’ 13) – حمزة عبد الكريم ق 18) ملعب العربي الزوالي (الدار البيضاء) الحكم: ليونداس دا جراسا (كاب فيردي)

3 أبريل 2025 (المجموعة الثانية): مصر 1 – 2 بوركينا فاسو (بلال عطية ق 78) ملعب العربي الزوالي (الدار البيضاء) الحكم: برايتون شيميني من زيمبابوي.

6 أبريل 2025 (المجموعة الثانية): مصر 2 – 1 الكاميرون (حمزة عبد الكريم ق 43 "ض.ج" – عبد العزيز الزغبي ق 66) ملعب البشير (المحمدية) المحكمة : فينسينتيا أميدوم من توجو.

12 أبريل (الملحق المؤهل لكأس العالم): مصر 2 – 1 أنجولا (عبد العزيز الزغبي 39 – حمزة عبد الكريم ق 69) ملعب بن أحمد العبدي (الجديدة) – الحكم فينسنت كابوري من بوركينا فاسو.