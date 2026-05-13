الداخلية التركية: القبض على 324 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في 47 ولاية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الداخلية التركية، أعلنت القبض على 324 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في 47 ولاية، وأن المعتقلون ينتمون لداعش الإرهابي وقدموا دعما ماليا للتنظيم.

وفي وقت سابق أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن التنسيق المصري مع القوى الإقليمية، وعلى رأسها تركيا، يهدف إلى دعم الحلول الدبلوماسية ومنع اتساع دائرة الصراعات في المنطقة.

وقال سلامة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن تعثر التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران يزيد من تعقيد المشهد السياسي، ما يعزز أهمية الدور المصري في تقريب وجهات النظر واحتواء التوترات.

ارتفاع أسعار الطاقة

وحذر من أن استمرار الأزمات الحالية قد ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي عبر ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.