تركيا تؤكد دعم الجيش اللبناني وتدين الاعتداءات الإسرائيلية خلال لقاء عسكري في إسطنبول

التقى قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل وزير الدفاع التركي يشار جولر ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية الجنرال سلجوق بيرقدار أوجلو، على هامش مشاركته في معرض SAHA 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في إسطنبول، والذي أُقيم في الفترة ما بين 5 و7 مايو الجاري.

وأكد وزير الدفاع التركي خلال لقائه هيكل استمرار بلاده في دعم الجيش اللبناني لمواجهة التحديات، والعمل على توطيد علاقات التعاون بين الجانبين، مديناً الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والهجمات التي تستهدف مناطق مختلفة من لبنان.

بدوره، شدد رئيس هيئة الأركان التركية على ضرورة تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والتركي، مؤكداً استمرار تقديم الدعم للمؤسسة العسكرية اللبنانية في مختلف المجالات، فيما تناولت المباحثات أيضاً الخطوات المرتقبة في مرحلة ما بعد “اليونيفيل”.

من جهته، شكر العماد هيكل السلطات التركية والجيش التركي على الدعم المتواصل، مشيداً بالإنجازات التي حققتها الصناعات الدفاعية التركية.

وشارك في معرض SAHA 2026 نحو 120 دولة و1700 شركة، بحضور مسؤولين وقادة جيوش وأجهزة أمنية من دول عدة، حيث جرى عرض تقنيات دفاعية وجوية وفضائية متطورة.