طقس مصر.. الأرصاد الجوية تكشف موعد الارتفاع في درجات الحرارة

يارا أمين

شهدت البلاد خلال الأيام الماضية طقسًا ربيعيًا معتدلًا بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من فصل الربيع، على عكس المعتاد في هذا التوقيت الذي يشهد عادة ارتفاعًا في درجات الحرارة وموجات حارة، مع اقتراب انتهاء الربيع وبداية فصل الصيف رسميًا، ما دفع الكثيرين للبحث عن توقعات الطقس وموعد ارتفاع درجات الحرارة لتجنب آثار التقلبات الجوية.

وفيما يتعلق بحالة الطقس خلال الفترة المقبلة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الساعات القادمة، ليسود طقس ربيعي معتدل في الصباح الباكر، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل ليلًا على معظم الأنحاء.

كما أشارت التوقعات إلى أن البلاد قد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 33 و35 درجة مئوية، بينما تسجل السواحل الشمالية ما بين 28 و30 درجة، في حين ترتفع بشكل أكبر في جنوب الصعيد لتتراوح بين 36 و44 درجة مئوية، ما يشير إلى بداية موجة حارة نسبيًا في بعض المناطق.

وتشهد البلاد أيضًا عددًا من الظواهر الجوية المصاحبة، أبرزها الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على بعض الطرق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، إلى جانب فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية في بعض المناطق.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:

السبت:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 33 - 21

السواحل الشمالية: 27 - 19
شمال الصعيد: 35 - 21
جنوب الصعيد: 38 - 24

الأحد:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: 33 - 20
السواحل الشمالية: 28 - 19
شمال الصعيد: 36 - 23
جنوب الصعيد: 39 - 25

الاثنين:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 - 21
السواحل الشمالية: 28 - 20
شمال الصعيد: 37 - 24
جنوب الصعيد: 40 - 26

وتشير التوقعات إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة مع اقتراب فصل الصيف، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة

