أجواء مستقرة على أغلب الأنحاء وأمطار خفيفة ببعض المحافظات| الطقس

تشهد حالة الطقس اليوم، أجواء مستقرة حارة على أغلب الأنحاء، يصاحبها بعض السحب الغير مؤثرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، حيث تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى ٢٦ درجة مئوية.

ويكون الطقس اليوم، ربيعي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا.

فيما شهد الطقس نشاط شبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يشهد فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى بين 31 إلى 33 درجة مئوية، والصغرى تسجل 21 إلى 22 درجة.

السواحل الشمالية: مستقرة بشكل ملحوظ؛ حيث تتراوح العظمى بين 26 إلى 27 درجة مئوية، والصغرى تسجل 19 إلى 20 درجة.

شمال الصعيد: تشهد ارتفاعاً تدريجياً؛ حيث تتراوح العظمى بين 34 إلى 37 درجة مئوية، والصغرى تسجل 20 إلى 24 درجة.

جنوب الصعيد: تسجل أجواءً شديدة الحرارة؛ حيث تتراوح العظمى بين 38 إلى 41 درجة مئوية (تصل لذروتها الثلاثاء المقبل)، والصغرى تسجل 24 إلى 27 درجة.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين ضرورة متابعة التحديثات اليومية والنشرات الدورية التي تصدرها بانتظام، نظراً للتغيرات السريعة التي تطرأ على خرائط الطقس خلال هذه الفترة، معقبة بتهنئتها المستمرة بمناسبة الأيام المباركة.