زد يخطف تعادلًا قاتلًا أمام كهرباء الإسماعيلية في ختام الدوري

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة زد وكهرباء الإسماعيلية، التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من مرحلة البقاء في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة إثارة حتى اللحظات الأخيرة، حيث نجح كهرباء الإسماعيلية في التقدم مع بداية الشوط الثاني عن طريق علي سليمان، الذي سجل هدف فريقه في الدقيقة 48.

وظل الفريق متقدمًا حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، قبل أن يتمكن زد من خطف هدف التعادل القاتل عبر علي جمال، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة في ختام مشوارهما بالمسابقة.

وبهذه النتيجة، رفع زد رصيده إلى 49 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة البقاء، بينما وصل رصيد كهرباء الإسماعيلية إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

ورغم التعادل، كان هبوط كهرباء الإسماعيلية إلى دوري المحترفين قد تأكد رسميًا قبل الجولة الأخيرة، لينضم إلى أندية الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود ضمن الفرق الهابطة بنهاية الموسم.