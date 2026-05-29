تصعيد غير مسبوق.. روسيا تهدد أوروبا: النوم الهادئ انتهى

أطلق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، تهديدا شديد اللهجة ضد مواطني دول الاتحاد الأوروبي وذلك بعد ساعات من استهداف مبنى رومانيا بطائرة مسيرة.

وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عبر حسابه بمنصة "إكس" : "يا مواطني دول الاتحاد الأوروبي، اعلموا أن سلطاتكم قد دخلت الحرب مع روسيا من جانب واحد. لذا كونوا على أهبة الاستعداد ولا تتفاجأوا بأي شيء. لقد انتهى نومكم الهانئ. لكنكم تعرفون من تسألون عن التفسيرات!".

وتحطمت طائرة مسيرة ليلًا على مبنى سكني في مدينة جالاتي الرومانية، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتسبب الحادث في اندلاع حريق، وأُصيب شخصان بجروح طفيفة.

في غضون ذلك، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الرد على إعلان القنصل العام الروسي شخصًا غير مرغوب فيه وإغلاق القنصلية العامة في كونستانتا من قبل السلطات الرومانية "لن يتأخر".

وفي وقت سابق، أفادت البحرية الأوكرانية: "تسببت غارة جوية روسية بطائرة مسيرة في اندلاع حريق على متن سفينة تركية مغادرة من ميناء أوديسا" وأُصيب اثنان من أفراد الطاقم.