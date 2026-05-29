روسيا: اعتراض وتدمير 208 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

نجحت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في اعتراض وتدمير 208 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم وفوق مياه بحر آزوف خلال ساعات الليل.

جاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة الدفاع الروسية.

وكان الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد وافق على عمليات أوكرانية بعيدة المدى ضد روسيا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال زيلينسكي: “هذه العمليات ضرورية لجعل روسيا تشعر بأن استمرار الحرب ستكون له كلفة مباشرة وخسائر ملموسة”.

وأضاف زيلينسكي: قطاع النفط الروسي سيواصل التراجع إذا واصلت موسكو اختيار طريق الحرب، ونحتاج قرارات عاجلة لوقف الحرب في أوروبا".

وتابع زيلينسكي: من المهم أن تسمع الولايات المتحدة صوت أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي: تعزيز حماية أوكرانيا من الصواريخ الباليستية سيزيد فرص نجاح الدبلوماسية، وأوكرانيا ستكون أكثر امتنانا لتحقيق سلام عادل وأمن مضمون".