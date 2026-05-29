بعد ساعات من البحث.. انتشال جثمان شاب غرق بترعة الإبراهيمية بالمنيا

استطاعت قوات الإنقاذ النهري بمركز مطاي شمال المنيا، انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه ترعة الإبراهيمية بالمنيا، وذلك بعد ساعات من عمليات البحث والتمشيط المكثفة، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا يفيد بغرق شاب يبلغ من العمر 19 عامًا في ترعة الإبراهيمية بالقرب من كوبري الهندسة بمدينة المنيا، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وواصلت فرق الإنقاذ أعمال البحث داخل المجرى المائي حتى نجحت في العثور على الجثمان في مركز مطاي وانتشاله

