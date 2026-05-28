حملات مستمرة لازالة التعديات على الرقعة الزراعية طوال أيام عيد الاضحى بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية في التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها، حفاظًا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة.

ووجّه المحافظ، بالمتابعة اللحظية لأي حالات تعدٍ أو بناء مخالف فور وقوعها، والتعامل معها بكل حسم طوال أيام العيد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض الانضباط وردع المخالفين ومنع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ففي مركز سمالوط، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 3 حالات بناء مخالف في المهد، شملت حالتي تعدٍ على أملاك الدولة بقرية السرارية التابعة لقرية بني خالد، وقرية قلوصنا، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية دفش التابعة للوحدة المحلية لقرية قلوصنا، وذلك ضمن حملات المتابعة والرصد المستمرة.

وفي مركز ملوي، واصلت الوحدة المحلية جهودها في التصدي للبناء المخالف، حيث نفذت إزالة لحالة تعدٍ بالبناء المخالف على أرض زراعية بقرية قلندول، وتمت إزالة المخالفة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالف.

حالات التعدي

وفي مركز بني مزار، نفذت الوحدة المحلية 5 حالات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، أسفرت عن إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وبناء مخالف.