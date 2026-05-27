تحت شعار "صحة وعيدية".. "صحة المنيا" تشارك المواطنين بهجة العيد وتُكرم الأمهات المثاليات.. صور

​في أجواء سادتها البهجة والسرور، نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل المديرية ، سلسلة من الفعاليات الميدانية بمختلف مراكز المحافظة، تحت شعار “صحة وعيدية”، لمشاركة المواطنين احتفالات العيد وتقديم خدمات التوعية والفحص الطبي.

وعقب صلاة العيد ، شارك الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة المواطنين فرحتهم داخل الادارة الصحية ببني مزار بتوزيع الهدايا التذكارية، وتكريم "الأم المثالية" بالإدارة الصحية ، وذلك بحضور مدير الإدارة وفريق العمل.

كما شاركت الدكتورة مروة إسماعيل وكيل المديرية، الأهالي بالإدارة الصحية بالمنيا بحضور مدير الإدارة وفريق العمل لمشاركتهم فعاليات الاحتفالية.

ولم تقتصر الفعاليات على الأجواء الاحتفالية فقط، بل دفعت مديرية الصحة بفرق المبادرات الصحية إلى مختلف مراكز المحافظة لتقديم خدمات الفحص الطبي والتوعية، خاصة للسيدات في سن الإنجاب، حيث تضمنت الرسائل الصحية التشجيع على الولادة الطبيعية، والتوعية بأهمية المباعدة بين فترات الحمل للحفاظ على صحة الأم والطفل، إضافة إلى التعريف بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول.

وشهدت الفعاليات توزيع مواد توعوية مبسطة وتنظيم مسابقات تفاعلية وتقديم جوائز للمشاركين، في محاولة لتوصيل الرسائل الصحية بشكل بسيط وجاذب للمواطنين.

وفي لفتة إنسانية، كرّمت مديرية الصحة سيدتين داخل كل إدارة صحية تحت عنوان “الأم المثالية”، وفق معايير صحية تضمنت الاكتفاء بطفلين، والمباعدة بين الحمل الأول والثاني من 3 إلى 5 سنوات، والالتزام باستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، مع تفضيل الولادة الطبيعية.



ولاقت الفعاليات إشادة واسعة من المواطنين، الذين أكدوا أن المبادرة نجحت في الجمع بين أجواء العيد والرسائل الصحية التوعوية بصورة إنسانية ومجتمعية مميزة.

جاءت الفعاليات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، بهدف تعزيز الدور المجتمعي للقطاع الصحي والوصول المباشر للمواطنين خلال أيام العيد.