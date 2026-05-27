نائب محافظ المنيا يتبادل التهاني مع المواطنين عقب صلاة العيد

أناب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية العسكرية بنين، على كورنيش النيل بمدينة المنيا، وذلك وسط حضور كثيف من المواطنين.

وشهدت ساحة الصلاة حضور الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، واللواء إيهاب خلاف، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، والمقدم طارق عبد المنعم، مساعد المستشار العسكري، والدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والدينية.

وعقب أداء الصلاة، حرص نائب المحافظ والحضور على تبادل التهاني مع المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ناقلين تهنئة محافظ المنيا لأبناء المحافظة، داعين الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والاستقرار والتنمية، وأن يحفظ الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والأمان.