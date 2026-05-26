صحة المنيا: استمرار خدمات فحص المقبلين على الزواج وصرف ألبان الأطفال خلال إجازة العيد

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الحرص على عدم تعطيل مصالح المواطنين وضمان استمرار الخدمات الطبية الأساسية بمختلف مراكز المحافظة، وتنفيذاً لتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ووفق خطة وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا استمرار العمل بمراكز فحص المقبلين على الزواج بعدد من المراكز الطبية خلال أيام العطلة، حيث يستمر العمل بالمركز الغربي ورعاية الطفل بمركز المنيا طوال أيام الإجازة ما عدا يوم الجمعة، بينما يقدم المركز الطبي ببني مزار الخدمة أيام الثلاثاء والخميس والأحد، كما تستقبل وحدة صندفا المواطنين يومي الأربعاء والسبت، وذلك للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات الفحص الطبي خلال فترة العيد.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى استمرار العمل بجميع منافذ صرف الألبان الصناعية للأطفال على مستوى المحافظة، وفق خطة تشغيل مُحكمة تضمن توافر الخدمة دون انقطاع طوال أيام الإجازة، حيث تشمل منافذ الصرف مختلف مراكز المحافظة، من بينها المنيا والعدوة ومغاغة وبني مزار ومطاي وسمالوط وأبو قرقاص وملوي وديرمواس، من خلال المراكز الطبية ووحدات رعاية الطفل والوحدات الصحية المحددة بكل مركز.

وفي إطار تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال احتفالات العيد، أعلنت المديرية تنظيم قافلة طبية متحركة بكورنيش النيل أمام ديوان عام محافظة المنيا، وقوافل أخرى بالمراكز لتقديم الخدمات الطبية والكشف الفوري للمواطنين والزائرين، والتعامل مع الحالات الطارئة، بما يسهم في توفير الرعاية الصحية السريعة خلال فترة الاحتفالات.

وأكد وكيل الوزارة رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات الصحية والمنشآت الطبية، لضمان انتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على مدار الساعة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.