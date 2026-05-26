مفيش فلوس في الـ ATM.. شكاوى المواطنين تتصاعد ورئيس البنك الأهلي يرد

يعاني الكثير من المواطنين خلال هذه الفترة من الزحام الشديد على ماكينات الصراف الـ ATM، وأن هذا يأتي تزامنًا مع صرف الرواتب والمعاشات والاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وتحدث الإعلامي أحمد موسى عن هذه الأزمة وقال: «الناس بتتكلم عن أزمة الـ ATM ووقوف المواطنين أمام ماكينات الصراف الآلي بسبب عدم وجود أموال نقدية، ومع إجازة البنوك، ماذا يفعل المواطن؟ هذه أزمة يجب أن يتدخل البنك المركزي والبنوك المصرية لحلها».

وأوضح: «هناك أيضًا عطل في بعض التطبيقات، وأنا أتحدث عن شكوى كبيرة وليست بسيطة، ودي مسؤولية مين؟ المواطن يسحب أموالًا بسبب العيد، والناس تعمل إيه؟ ولازم الموضوع ده يخلص النهارده مش بكرة، والناس واقفة طوابير أمام الماكينات ومفيش فلوس، ودي مشكلة ليست بسيطة، لازم تشرحوا للناس إيه الحكاية».

وتابع: «أتمنى توضيحًا للرأي العام، وقبل التوضيح لازم نحل المشكلة وضخ أموال داخل الماكينات، ولازم نلحق لأن غدًا إجازة وحتى الأسبوع المقبل، والناس عندها التزامات ودخلة عيد، ولازم يكون فيه حل سريع وتدخل عاجل، مينفعش نسيب الناس كده، ده مش طالب قرض، وكان لازم يكون فيه توضيح للرأي العام من إمبارح للنهارده».

كما كشف محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، تفاصيل جديدة شكاوى من نقص السيولة النقدية في ماكينات البنوك وقبل إجازة عيد الأضحى.



وأكد محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، في مداخلة هاتفية لبرنامج إستوديو اكسترا، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الإثنين، أن البنك الأهلي سحب منه 9 مليارات جنيه في يومين فقط، وفي العادي كان يتم سحب 2 مليار جنيه، متابعا أن عملنا مبالغ كبيرة كاش في الماكينات.

وتابع محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، أن هناك زحاما على ماكينات الصرف الآلي والجميع يتكدس أمام الماكينات، لافتا إلى اتخاذ كافة الاحتياطيات اللازمة لهذا الأمر.

وأكمل محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، أن 9 مليارات جنيه تم سحبها من ماكينات البنك الأهلي خلال يومين فقط، مستدركا أن البنك الأهلي وبنك مصر بهما 13 ألف ماكينة.



كما أكد النائب أشرف سعد، عضو مجلس النواب، أن الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي أصبح أزمة متكررة، خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات، مطالبًا البنك المركزي والبنوك بسرعة التدخل لضمان توافر السيولة النقدية باستمرار.'

وقال أشرف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “اون”، أن كثيرًا من المواطنين يقفون في طوابير طويلة قبل أن يفاجأوا بنفاد الأموال داخل الماكينات، وهو أمر صعب خاصة قبل الأعياد.

وتابع أنه لا بد من رورة تغذية ماكينات الـATM على مدار اليوم، إلى جانب التوسع في تركيب ماكينات جديدة بالمحافظات والقرى لتخفيف الضغط وتحسين مستوى الخدمة.



وفي نفس السياق أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تزايد الضغط على ماكينات الصراف الآلي خلال فترات الأعياد يؤدي إلى ارتفاع الأعطال ونقص السيولة النقدية، نتيجة الإقبال الكبير على السحب في وقت قصير.

وقال أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن هذا الضغط ينعكس في نفاد النقد داخل الماكينات وتعطل الخدمة عن تلبية احتياجات العملاء، رغم الانتشار الواسع لشبكة الـATM في مصر التي تتجاوز 26 ألف ماكينة.

وأضاف أن بعض الأعطال تتفاقم أيضًا بسبب ضعف الصيانة الدورية في عدد من الماكينات، ما يزيد من حدة المشكلة خلال المواسم والمناسبات.