قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"إللي مش قادر يروح الحكومي".. الأطباء: لجوء المواطنين والطبيب للقطاع الخاص "ليس رفاهية"
عودة للتراجع من جديد.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين في وقفة عيد الأضحى
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين للتهنئة بعيد الأضحى
الرئيس السيسي لملك البحرين: نثمن تهنئتكم بالعيد ونتمنى دوام الأمن والاستقرار للشعب الشقيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة
وسط أجواء شديدة الحرارة.. توزيع مظلات وأكياس ثلج على حجاج عرفات
منتخب روسيا.. تعرف على منافس مصر في بروفة قوية قبل السفر للمونديال
فى أجواء روحانية بعرفات.. حجاج القرعة: الدولة وفرت لنا رحلة حج استثنائية
الإسعاف والطوارئ: شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف سيارة مدنية بغزة
تسلل مسيرة أطلقها حزب الله.. صفارات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات إسرائيلية
إحتفال وهمي.. واقعة طريفة في تتويج ريفيرز يونايتد النيجيري بلقب الدوري|صور
خطبة عرفة.. الحذيفي يدعو إلى التقوى ووحدة المسلمين والتمسك بالتوحيد في أعظم المشاهد.. لا شعارات سياسية أو نداءات حزبية بالحج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فى أجواء روحانية بعرفات.. حجاج القرعة: الدولة وفرت لنا رحلة حج استثنائية

الحجاج
الحجاج
مكة المكرمة - مصطفى الرماح

وسط مشهد إيماني مهيب تملؤه السكينة والخشوع على صعيد عرفات الطاهر، ووسط ملايين الحجاج الذين توافدوا لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، بدت مشاعر الرضا والامتنان واضحة على وجوه حجاج القرعة، الذين أشادوا بمستوى الخدمات والتنظيم داخل المشاعر المقدسة هذا العام، مؤكدين أن وزارة الداخلية وفرت لهم رحلة حج استثنائية اتسمت بالراحة والتنظيم والرعاية الكاملة.

وقال عدد من حجاج القرعة، في تصريحات لصحفي بعثة الحج بالمشاعر المقدسة اليوم، الثلاثاء، إن منظومة الحج هذا العام شهدت تطورًا ملحوظًا وغير مسبوق في مختلف الخدمات المقدمة للحجاج، سواء على مستوى الإقامة أو التغذية أو الرعاية والتنظيم، معربين عن سعادتهم بما لمسوه من اهتمام كبير بالحاج البسيط وحرص واضح على توفير أقصى درجات الراحة والأمان لهم خلال أداء المناسك.

ووصف بعض الحجاج مستوى الخدمات المقدمة داخل المشاعر المقدسة بأنه “حج 5 نجوم”، في إشارة إلى حجم التجهيزات والإمكانات التي وفرتها بعثة حج القرعة، داعين الله أن يحفظ مصر وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وأشار الحجاج إلى أن مخيمات عرفات ومنى جاءت هذا العام مجهزة على أعلى مستوى؛ حيث تم توفير خيام واسعة ومكيفة بالكامل لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تجهيزها بوسائل راحة متعددة ساعدت بشكل كبير في تخفيف مشقة المناسك، خاصة على كبار السن والحالات المرضية.

وأوضحوا أن الخيام ضمت شاشات تلفزيون لنقل خطبة يوم عرفة مباشرة، ما أتاح للحجاج متابعة الخطبة من داخل المخيمات دون الحاجة إلى التوجه إلى مسجد نمرة وسط الزحام وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما لاقى ارتياحًا واسعًا بين الحجاج الذين أشادوا بحرص البعثة المصرية على سلامتهم وراحتهم.

وأثنى الحجاج كذلك على مستوى منظومة التغذية المقدمة طوال فترة التواجد بالمشاعر المقدسة، مؤكدين أن الوجبات اتسمت بالتنوع والجودة والكميات المناسبة، بما لبّى احتياجات الحجاج في ظل الأجواء الحارة.

وأشاروا إلى أن وجبات الطعام الساخنة تضمنت أصنافًا متنوعة من اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية، إلى جانب الأرز والخضراوات، فضلاً عن توفير ثلاث وجبات يومية بشكل منتظم، مع تقديم العصائر والمشروبات والوجبات الخفيفة بصورة مستمرة بين الوجبات الرئيسية، وهو ما ساهم في الحفاظ على راحة الحجاج ومساعدتهم على أداء المناسك بسهولة ويسر.

وأكد عدد من الحجاج أن مستوى الخدمات المقدمة فاق توقعاتهم، معربين عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها فرق بعثة القرعة لخدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة.

ولم تقتصر الإشادات على مستوى الإقامة والتغذية فقط، بل امتدت إلى حالة التنظيم والانضباط داخل المخيمات؛ حيث أوضح الحجاج أن عملية توزيع أماكن الإقامة تمت بدقة شديدة من خلال ترقيم الخيام وتلوين الممرات داخل مشعر منى، إلى جانب تخصيص أرقام واضحة لكل حاج على المنامة الخاصة به.

وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في الحد من التكدس والزحام، كما ساعدت كبار السن والحجاج على سهولة الوصول إلى أماكن إقامتهم، وتقليل فرص التيه أو فقدان الحجاج داخل المشاعر المقدسة.

كما أشاد الحجاج بتواجد فرق الإشراف والمتابعة بشكل مستمر داخل المخيمات، مؤكدين أن المشرفين والفرق الطبية والإدارية كانوا حاضرين على مدار الساعة لتقديم المساعدة والتدخل السريع لحل أي مشكلات أو تلبية احتياجات الحجاج.

وأكد الحجاج أن ما شاهدوه من مستوى تنظيم وخدمات يعكس حجم اهتمام الدولة المصرية بالحاج البسيط، وحرص القيادة السياسية على توفير رحلة حج آمنة ومريحة تليق بالمواطن، مشيرين إلى أن بعثة حج القرعة قدمت نموذجًا مشرفًا في الإدارة والتنظيم داخل الأراضي المقدسة.

وفي مشاهد إنسانية مؤثرة فوق صعيد عرفات، رفع الحجاج أكف الدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها وقيادتها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، معربين عن امتنانهم لما لمسوه من رعاية واهتمام طوال رحلتهم الإيمانية.

وأكدوا أن رحلة الحج هذا العام ستظل واحدة من أجمل التجارب في حياتهم، ليس فقط لما تحمله من روحانيات عظيمة، ولكن أيضًا لما شهدوه من تنظيم متكامل وخدمات متميزة خففت عنهم مشقة المناسك، وساعدتهم على أداء الشعائر في أجواء من الطمأنينة والراحة.


 



 

عرفات مناسك الحج حجاج القرعة حج القرعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

الدعاء يوم عرفة

متى يبدأ الدعاء يوم عرفة ومتى ينتهي؟.. الآن ويستجاب في 7 أوقات

الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

دعاء النبي يوم عرفة .. 40 كلمة جامعة للخيرات رددها الرسول لا تتركها حتى المغرب

جبل عرفات

قصة جبل عرفات ولماذا يقف عليه الحجاج وسبب تسميته بهذا الاسم؟ معلومات تهمك

احمد عز والسقا

مدحت العدل يناشد أحمد عز والسقا: أنتم فين من دعم الزمالك؟

ترشيحاتنا

فيلم أسد

إعلان تشويقي جديد لفيلم أسد بمناسبة عيد الأضحى

ياسمين عبد العزيز

وسط أجواء روحانية.. ياسمين عبد العزيز تؤدي مناسك الحج

ريم العدل

ريم العدل: فيلم أسد كان تحديا كبيرا وجهزنا أزياءً لـ 3000 شخص

بالصور

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل
5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

علامات فساد اللحمة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى
علامات فساد اللحمة بعد الذبح مباشرة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى
كيف تحافظين على ثلاجتك من روائح اللحوم؟ 10 نصائح ذهبية خاصة في عيد الأضحى

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد