فى أجواء روحانية بعرفات.. حجاج القرعة: الدولة وفرت لنا رحلة حج استثنائية

وسط مشهد إيماني مهيب تملؤه السكينة والخشوع على صعيد عرفات الطاهر، ووسط ملايين الحجاج الذين توافدوا لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، بدت مشاعر الرضا والامتنان واضحة على وجوه حجاج القرعة، الذين أشادوا بمستوى الخدمات والتنظيم داخل المشاعر المقدسة هذا العام، مؤكدين أن وزارة الداخلية وفرت لهم رحلة حج استثنائية اتسمت بالراحة والتنظيم والرعاية الكاملة.

وقال عدد من حجاج القرعة، في تصريحات لصحفي بعثة الحج بالمشاعر المقدسة اليوم، الثلاثاء، إن منظومة الحج هذا العام شهدت تطورًا ملحوظًا وغير مسبوق في مختلف الخدمات المقدمة للحجاج، سواء على مستوى الإقامة أو التغذية أو الرعاية والتنظيم، معربين عن سعادتهم بما لمسوه من اهتمام كبير بالحاج البسيط وحرص واضح على توفير أقصى درجات الراحة والأمان لهم خلال أداء المناسك.

ووصف بعض الحجاج مستوى الخدمات المقدمة داخل المشاعر المقدسة بأنه “حج 5 نجوم”، في إشارة إلى حجم التجهيزات والإمكانات التي وفرتها بعثة حج القرعة، داعين الله أن يحفظ مصر وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وأشار الحجاج إلى أن مخيمات عرفات ومنى جاءت هذا العام مجهزة على أعلى مستوى؛ حيث تم توفير خيام واسعة ومكيفة بالكامل لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تجهيزها بوسائل راحة متعددة ساعدت بشكل كبير في تخفيف مشقة المناسك، خاصة على كبار السن والحالات المرضية.

وأوضحوا أن الخيام ضمت شاشات تلفزيون لنقل خطبة يوم عرفة مباشرة، ما أتاح للحجاج متابعة الخطبة من داخل المخيمات دون الحاجة إلى التوجه إلى مسجد نمرة وسط الزحام وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما لاقى ارتياحًا واسعًا بين الحجاج الذين أشادوا بحرص البعثة المصرية على سلامتهم وراحتهم.

وأثنى الحجاج كذلك على مستوى منظومة التغذية المقدمة طوال فترة التواجد بالمشاعر المقدسة، مؤكدين أن الوجبات اتسمت بالتنوع والجودة والكميات المناسبة، بما لبّى احتياجات الحجاج في ظل الأجواء الحارة.

وأشاروا إلى أن وجبات الطعام الساخنة تضمنت أصنافًا متنوعة من اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية، إلى جانب الأرز والخضراوات، فضلاً عن توفير ثلاث وجبات يومية بشكل منتظم، مع تقديم العصائر والمشروبات والوجبات الخفيفة بصورة مستمرة بين الوجبات الرئيسية، وهو ما ساهم في الحفاظ على راحة الحجاج ومساعدتهم على أداء المناسك بسهولة ويسر.

وأكد عدد من الحجاج أن مستوى الخدمات المقدمة فاق توقعاتهم، معربين عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها فرق بعثة القرعة لخدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة.

ولم تقتصر الإشادات على مستوى الإقامة والتغذية فقط، بل امتدت إلى حالة التنظيم والانضباط داخل المخيمات؛ حيث أوضح الحجاج أن عملية توزيع أماكن الإقامة تمت بدقة شديدة من خلال ترقيم الخيام وتلوين الممرات داخل مشعر منى، إلى جانب تخصيص أرقام واضحة لكل حاج على المنامة الخاصة به.

وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في الحد من التكدس والزحام، كما ساعدت كبار السن والحجاج على سهولة الوصول إلى أماكن إقامتهم، وتقليل فرص التيه أو فقدان الحجاج داخل المشاعر المقدسة.

كما أشاد الحجاج بتواجد فرق الإشراف والمتابعة بشكل مستمر داخل المخيمات، مؤكدين أن المشرفين والفرق الطبية والإدارية كانوا حاضرين على مدار الساعة لتقديم المساعدة والتدخل السريع لحل أي مشكلات أو تلبية احتياجات الحجاج.

وأكد الحجاج أن ما شاهدوه من مستوى تنظيم وخدمات يعكس حجم اهتمام الدولة المصرية بالحاج البسيط، وحرص القيادة السياسية على توفير رحلة حج آمنة ومريحة تليق بالمواطن، مشيرين إلى أن بعثة حج القرعة قدمت نموذجًا مشرفًا في الإدارة والتنظيم داخل الأراضي المقدسة.

وفي مشاهد إنسانية مؤثرة فوق صعيد عرفات، رفع الحجاج أكف الدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها وقيادتها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، معربين عن امتنانهم لما لمسوه من رعاية واهتمام طوال رحلتهم الإيمانية.

وأكدوا أن رحلة الحج هذا العام ستظل واحدة من أجمل التجارب في حياتهم، ليس فقط لما تحمله من روحانيات عظيمة، ولكن أيضًا لما شهدوه من تنظيم متكامل وخدمات متميزة خففت عنهم مشقة المناسك، وساعدتهم على أداء الشعائر في أجواء من الطمأنينة والراحة.









