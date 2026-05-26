الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

دعوات بالخير لمصر وللرئيس السيسي من عرفات.. أسر الشهداء يثمنون اهتمام الدولة

مكة المكرمة - مصطفى الرماح

من قلب صعيد عرفات الطاهر، عبّرت أسر شهداء الشرطة عن خالص تقديرهم وامتنانهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن ما يحظون به من رعاية واهتمام يعكس وفاء الدولة المصرية لأبنائها الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، ويمنحهم دعمًا إنسانيًا ومعنويًا كبيرًا في مختلف المناسبات، خاصة خلال رحلة الحج.

وقالوا في تصريحات لصحفي البعثة بالمشاعر المقدسة، إن هذه الرحلة الإيمانية لم تكن مجرد أداء لمناسك الحج، بل حملت في تفاصيلها رسالة تقدير ووفاء من الدولة المصرية، تجلت في حسن التنظيم والرعاية الكاملة التي وفرتها وزارة الداخلية منذ اللحظات الأولى لوصولهم إلى الأراضي المقدسة.

دعوات من جبل الرحمة لمصر والرئيس السيسي

وأكدت أسر الشهداء أنهم حرصوا، من فوق جبل الرحمة وفي أطهر بقاع الأرض، على الدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي ولمصر بدوام الأمن والاستقرار، تقديرًا لما يلقونه من اهتمام ورعاية مستمرة، مشيرين إلى أن هذا الدعم يشعرهم دائمًا بأن تضحيات أبنائهم وأزواجهم محل تقدير وعرفان من الدولة المصرية.

وأشاروا إلى أن اهتمام القيادة السياسية بهم يمثل مصدرًا كبيرًا للتخفيف من آلام الفقد، ويؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بحياتهم من أجل حماية الوطن واستقراره.

تنظيم متكامل منذ الوصول إلى الأراضي المقدسة

وأوضحوا أن رحلة الحج هذا العام جاءت ثمرة إعداد دقيق ومتابعة مستمرة من وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية، التي عملت على توفير جميع سبل الراحة والرعاية للأسر طوال فترة الرحلة.

وأشادوا بحسن الاستقبال الذي حظوا به منذ وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مرورًا بمقار الإقامة القريبة من الحرم المكي الشريف، مؤكدين أن كل التفاصيل عكست حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لأسر الشهداء، وحرصها على توفير أجواء مناسبة تساعدهم على أداء المناسك بسهولة وطمأنينة.

خدمات متميزة في الفنادق ومخيمات المشاعر

كما أثنت أسر الشهداء على مستوى الإقامة والخدمات المقدمة لهم، سواء داخل الفنادق أو في مخيمات عرفات ومنى، مؤكدين أن المخيمات جاءت مجهزة بصورة متميزة، بما وفر لهم الراحة والتنظيم اللازمين خلال أداء المناسك.

وأشاروا إلى أن الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية عكست صورة مشرفة من صور الرعاية المتكاملة، التي تقدمها الدولة لأسر الشهداء تقديرًا لما قدمه ذووهم من تضحيات وبطولات خالدة في سبيل الوطن.

دعم مستمر على مدار العام

وأكدت أسر شهداء الشرطة أن وزارة الداخلية تحرص على التواصل الدائم معهم، وتقديم مختلف أوجه الدعم النفسي والمعنوي لهم على مدار العام، خاصة خلال المناسبات الدينية والقومية، بما يعزز شعورهم بالاحتواء والتقدير، ويؤكد استمرار اهتمام الدولة بأسر الشهداء ورعايتها لهم في مختلف الأوقات.

وفي مشهد امتزجت فيه مشاعر الإيمان بالوفاء، وجهت أسر الشهداء رسائل شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية، مؤكدين أن ما يلقونه من رعاية واهتمام يعكس تقدير الدولة لتضحيات أبنائهم، ويجسد قيمة الوفاء لمن قدموا أرواحهم دفاعًا عن مصر.

صعيد عرفات عبد الفتاح السيسي الحج وزارة الداخلية

