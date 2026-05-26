مشهد إيماني مهيب في عرفات.. ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم

قال محمد عبيد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من المشاعر المقدسة، إن الأجر الأكبر هنا في عرفات، عندما تجتمع كل هذه الأعداد، وتدخل في أجواء عرفات منذ بدايتها، وحتى أداء صلاة الظهر والعصر معًا، عقب خطبة عرفة من مسجد نمرة، وهو ذات المكان الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع.

أضاف المراسل خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية أنه قد جرت السُّنَّة أن تُلقى خطبة عرفة دائمًا من هذا المكان، لذلك يتوجّه الحجاج الآن إلى ساحات المسجد وإلى داخله، الذي يُفتح مرة واحدة في العام، في يوم عرفات، لإقامة هذه الخطبة، وتكون الخطبة قبل صلاة الظهر، ثم يُجمع الظهر والعصر جمع تقديم، وتُصلّى الصلاتان قصرًا.

وتابع: "المشهد مهيب؛ فالحجاج الذين ذهبوا إلى جبل الرحمة صعودًا إليه، وكذلك للدعاء، يعلمون أن خير الأعمال في هذا اليوم هو الدعاء، والتوجه إلى الله، وطلب المغفرة".

وواصل: "أكثر من مليون حاج جاءوا من أقصى الأرض وأدناها ليشهدوا هذا اليوم المبارك، وقد اختيروا من بين مئات الملايين من المسلمين حول العالم؛ ليغفر الله لهم، وليشهدوا يوم المغفرة، اليوم الذي يباهي الله فيه بهؤلاء الحجاج ملائكته، ويمنحهم ما يرجون، ولا سيما المغفرة، والرحمة، ومحو الذنوب جميعها".