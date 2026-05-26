وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان سبل التوصل لاتفاق ينهي الحرب

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، اليوم الثلاثاء 26 مايو، لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة.

تناول المسئولان آخر مستجدات المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، حيث تبادلا الرؤى بشأن سبل سد الفجوات فى المفاوضات، بما يسهم فى التوصل لاتفاق توافقى يراعى شواغل جميع الأطراف.

وقد استمع وزير الخارجية خلال الاتصال إلى تقييم نظيره القطري حول المساعي الأخيرة المبذولة لسرعة التوصل الي اتفاق ينهي حالة الحرب الحالية ويؤسس لعملية تفاوض تعالج كافة الشواغل الامنية والسياسية والاقتصادية.

واتفق الجانبان خلال الاتصال على أهمية تكثيف ومواصلة الجهود الدبلوماسية والسياسية المبذولة خلال هذه المرحلة الدقيقة للمفاوضات، مؤكدين ضرورة مواصلة المسار التفاوضي لتسوية الأزمة الراهنة وانهاء الحرب فى ظل التداعيات الأمنية والاقتصادية الوخيمة التى نتجت عنها على مدار الأشهر الثلاث الأخيرة على المستويين الاقليمى والدولى.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما لنجاح المساعى الدبلوماسية الراهنة وبلورة اتفاق يضع حدا للحرب ويؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة، مشددا على موقف مصر الداعم لضرورة أن يراعي اي اتفاق مستقبلي الشواغل الأمنية لدول الخليج الشقيقة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لصون الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.