إعلام إسرائيلي: الجيش يتوغل وينفذ اجتياحات شمال الخط الأصفر في جنوب لبنان

كشف إعلام إسرائيلي بأن الجيش توغل ونفذ اجتياحات شمال الخط الأصفر في جنوب لبنان للقضاء على مسيرات حزب الله، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم "الثلاثاء"، تنفيذ غارات استهدفت أكثر من 70 موقعا وبنية تحتية تابعة لـ«حزب الله» في مناطق عدة بلبنان، بينها البقاع ومدينة صور، في إطار تصعيد عسكري أعقب تعليمات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتكثيف الهجمات.

وقال الجيش، في بيان، نقلته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، إن نحو 85 ذخيرة استخدمت خلال الضربات، مشيرا إلى أن الغارات في مدينة صور استهدفت نحو 10 مراكز قيادة ومستودعات أسلحة ومواقع بنية تحتية إضافية.

وأضاف أن التصعيد جاء عقب زيادة هجمات الطائرات المسيرة التابعة لـ«حزب الله»، فيما أصدر نتنياهو أوامر بتكثيف الهجمات والعمليات العسكرية.

وأشار البيان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أيضا عناصر من «حزب الله» كانوا يستقلون دراجات نارية في جنوب لبنان، بالتزامن مع عمليات تنفذها القوات الإسرائيلية في المنطقة.

وفي سياق متصل، شددت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية مساء الإثنين، القيود الأمنية المفروضة على البلدات القريبة من الحدود اللبنانية.

وبحسب التعليمات الجديدة، سيسمح بالتجمعات حتى 50 شخصا في الأماكن المفتوحة و200 شخص داخل المباني، مقارنة بالسقف السابق البالغ 200 و600 شخص على التوالي، بينما ستبقى الأنشطة التعليمية دون تغيير.