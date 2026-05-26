مدحت العدل يناشد أحمد عز والسقا: أنتم فين من دعم الزمالك؟

طالب مدحت العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، من جماهير نادي الزمالك بدعم النادي من اجل الخروج من هذه الأزمة وحل أزمة إيقاف القيد

وقال العدل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: الارقام اللي من تطبيق زملكاوي دي قليلة جدا ومش ده المنتظره من جماهير الزمالك

واضاف: جماهير الزمالك لما التذاكر بتفتح السيستم بيوقع بدخول ٤ مليون لازم يشدوا شويه ويدعموا النادي

وتابع: إدارة الزمالك عاوزه ٢ مليون مشارك في ١٠ أيام ولازم إدارة الزمالك توجه الجماهير وتعرفهم يعملوا إيه ، انا عملت اعلان ليهم انا وايمن ممدوح عباس والجنايني ببلاش

وواصل: لازم الفنانين الزملكاوية يدعموا النادي واي شخص مسؤول في جميع الفئات ، ويا فرحتي بتروح بتيشيرت الزمالك وتلوح بالعلم اطلع اعمل دقيقه وقول للجماهير تدعم النادي واعمل فيديو دقيقه

واختتم: تواصلت مع الفنانين الزملكاوية وفيه هنادي مهنا حسام صلاح شيكو هشام ماجد ، واحمد عز انت زملكاوي محمد هنيدي احمد السقا اطلعوا قولوا ادعموا نادي الزمالك فينكم.