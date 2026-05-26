آدم محمد صبري: جمهور الزمالك كلمة السر في التتويج بالدوري

أكد آدم، نجل محمد صبري نجم الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء لعبت دورًا كبيرًا في تتويج الفريق بلقب الدوري، مشيرًا إلى أن دعم الجماهير وصوتها داخل المدرجات منح اللاعبين دفعة قوية طوال الموسم.

وقال آدم، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، إن جمهور الزمالك كان حاضرًا بقوة في جميع المباريات، وساند الفريق في الأوقات الصعبة قبل اللحظات الحاسمة التي شهدت حسم اللقب.

وأضاف أن الروح القتالية والإصرار داخل الزمالك، إلى جانب المساندة الجماهيرية، كانت من أهم أسباب نجاح الأبيض في حصد بطولة الدوري.