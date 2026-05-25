المندوه: الزمالك نجح في التتويج بالدوري على حساب أغنى ناديين في مصر

أكد المندوه الحسيني أمين صندوق نادي الزمالك، أن الزمالك نجح في التتويج بلقب الدوري الممتاز على حساب أغنى ناديين في مصر، مشيدًا بما قدمه الفريق طوال الموسم حتى حصد البطولة.

وقدم المندوه الحسيني، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد عبد الجليل، التهنئة إلى مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، والجهاز الفني واللاعبين وإدارة الكرة، بعد التتويج بلقب الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الجميع داخل النادي تحمل المسؤولية ونجح في إسعاد جماهير القلعة البيضاء.

وأضاف أمين صندوق الزمالك، أن الزمالك كبير بأبنائه سواء من اللاعبين القدامى أو رجال الأعمال أو الجماهير العظيمة التي تساند النادي باستمرار، مشيرًا إلى أن قطاع الناشئين بالنادي يمثل مستقبل الكرة المصرية وليس مستقبل الزمالك فقط.