أحمد داوود: المنافسة لا تشغلني وأتمنى أن تنجح كل الأفلام المعروضة

تحدث الفنان أحمد داوود، عن كواليس فيلمه الجديد إذما، الذي يعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

وقال أحمد داوود، في تصريح لموقع صدى البلد، إنه يتمنى أن ينال الفيلم إعجاب المشاهدين اولا، مشيرا إلى أنه يراهن على الفيلم مثل أي عمل يقدمه.

وحول المنافسة، قال أحمد داوود، إنه يتمنى أن تنجح الأفلام المعروضة كلها ولا تشغله المنافسة ويمكن أن يشاهد الجمهور جميع الأفلام في العيد والصيف.

فيلم إذما

تدور أحداث الفيلم حول عيسى الشواف، رجل يبلغ من العمر 36 عاماً، تنقلب حياته فجأة عندما يتلقى رسالة غامضة من نفسه قبل 18 سنة. الرسالة تقوده إلى لعبة كنز نسيها تماماً، وما إن تعود إليه الذكريات حتى تظهر في حياته صديقة طفولته “سيرا”، فيبدآن معاً رحلة مليئة بالمفاجآت والغموض والاكتشافات غير المتوقعة.

الفيلم من بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف وجيسيكا حسام الدين وحمزة دياب، مع ظهور خاص لبسنت شوقي. التأليف والإخراج محمد صادق، والإنتاج هاني أسامة (The Producers) بالتعاون مع Film Clinic و Shofha Production.

يطرح الفيلم في دور السينما المصرية خلال موسم عيد الأضحى 2026، وفي باقي الدول العربية ابتداءً من 18 يونيو.