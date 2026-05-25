محافظ أسوان يصدر قراراً بتكليف أسماء برجاس مديراً لإدارة الإتصال السياسى

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قراراً بتكليف أسماء سيف الدين برجاس لتولى مسئولية إدارة الإتصال السياسى ، خلفاً لخالد عبد الجليل لبلوغه السن القانونية للمعاش ، وذلك فى إطار توجه المحافظة نحو دعم منظومة العمل التنفيذى والدفع بالكفاءات القادرة على إستكمال مسيرة العمل بكفاءة وفاعلية .

وأكد محافظ أسوان على أن تكليف أسماء برجاس بهذه المسئولية تأتى لثقة القيادة التنفيذية فى قدرتها على تحقيق التنسيق الفعال مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وأيضاً الكيانات المجتمعية المختلفة بما يساهم فى دعم قنوات التواصل المباشر ، وسرعة عرض مطالب وإحتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ، مشيراً إلى أنها تعتبر أول سيدة تتولى هذه الإدارة على مدار السنوات الأخيرة بالمحافظة ، وكذلك على مستوى المحافظات والهيئات الأخرى فى ظل حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تمكين المرأة .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن قرار التكليف يأتى فى ضوء الحرص على الإستفادة من الكفاءات الإدارية والتنفيذية القادرة على تطوير الأداء المؤسسى وتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات العمل .

بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية وخطط التنمية التى تشهدها المحافظة فى مختلف المجالات ، وكون السيدة أسماء برجاس هى أول سيدة يتم تكليفها بهذا المنصب مما يعكس ثقة الإدارة المحلية فيما ، وكذلك قدرتها على تطوير أداء الإدارة .

كما وجه المحافظ بأهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد داخل إدارة الإتصال السياسى ، والإستمرار فى تعزيز جسور التعاون مع أعضاء البرلمان والقيادات التنفيذية ، بما يحقق المزيد من التنسيق والتفاعل الإيجابى لخدمة المواطن الأسوانى ودعم جهود التنمية على أرض المحافظة .

ويأتى هذا القرار فى إطار خطة محافظة أسوان لتطوير الأداء الإدارى ودعم القيادات التنفيذية الشابة ، بما يعزز كفاءة منظومة الإتصال السياسى ، ويساهم فى تحقيق التواصل الفعال بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية لخدمة قضايا ومطالب المواطنين .