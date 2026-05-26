الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يكن يرى «لن أعيش في جلباب أبي» أفضل أعماله

احمد عبد الرحمن ابو زهرة رفقة والده
تقى الجيزاوي

كشف أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، عن رأي والده في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، مؤكدًا أنه لم يكن يعتبره أبرز أعماله الفنية، رغم النجاح الكبير الذي حققه المسلسل لدى الجمهور.

قال أحمد أبو زهرة، خلال لقائه ببرنامج «حديث القاهرة»، إن والده لم يكن يرى أن مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» هو أفضل أعماله الفنية، مشيرًا إلى أنه كان يؤمن بوجود أعمال أخرى أكثر أهمية وقيمة في مشواره.


وأوضح احمد أبو زهرة أن شخصية المعلم سردينة تعد من أكثر الشخصيات التي ارتبط بها الجمهور، بسبب قربها من الناس وبساطتها، وهو ما ساهم في استمرار حضورها في ذاكرة المشاهدين حتى الآن.

وأضاف أن علاقة الفنان الراحل بوسائل التواصل الاجتماعي كانت محدودة للغاية، لكنه كان يستمتع بما يُنشر حول شخصية سردينة. 

عرض «نادي النفوس العارية»

وأشار إلى أن مسرحية قدمها والده في أواخر السبعينيات تركت أثرًا كبيرًا في وجدانه، لافتًا إلى أنه كان من أوائل الفنانين الذين قدموا فن الميلودراما من خلال عرض «نادي النفوس العارية»، حيث جسد ثلاث شخصيات مختلفة في عرض واحد باللغة العربية الفصحى، وحقق نجاحًا في عدد من الدول العربية والخليجية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن عبد الرحمن أبو زهرة كان حريصًا على متابعة موهبة حفيدتيه منذ طفولتهما، وقدم لهما الدعم والتشجيع بشكل دائم.

وفاة عبد الرحمن ابو زهرة 

وكان أعلن احمد عبد الرحمن ابو زهرة وفاة والده فى بداية شهر مايو الجاري. 

مرسيدس
السيارات الكهربائية
الفشة والكرشة
فريق سباقات جامعة عين شمس
