إلهام أبو الفتح
طه جبريل
بالصور

مرسيدس تكشف رسميا عن AMG GT الكهربائية بقوة تتجاوز 1100 حصان

كريم عاطف

أزاحت مرسيدس الستار رسميا عن الجيل الجديد من Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe، في خطوة تمثل تحول تاريخي للقسم الرياضي الألماني بعد التخلي عن محركات الـV8 التقليدية لصالح منظومة كهربائية بالكامل.

السيارة الجديدة لا تعد مجرد تحديث للجيل السابق، بل بداية مرحلة مختلفة تماما تعتمد على الأداء الكهربائي عالي القوة، مع تصميم وتقنيات مستوحاة من السيارة الاختبارية Mercedes-AMG GT XX Concept.

وحصلت السيارة على تصميم أكثر هجومية وانسيابية، مع سقف خلفي مائل وعناصر ديناميكية نشطة تشمل جناح خلفي متحرك وناشر هوائي يعمل تلقائيا لتحسين الثبات وتدفق الهواء، كما سجلت معامل مقاومة هواء منخفض يبلغ 0.22، وهو رقم مميز لفئة السيارات الرياضية عالية الأداء.

داخل المقصورة، اعتمدت مرسيدس على جيل جديد من الأنظمة الرقمية، عبر شاشات كبيرة متصلة وتصميم فاخر يجمع بين الجلد والكربون والمعادن، مع سقف زجاجي ذكي يمكن التحكم في شفافيته، إلى جانب إضاءة داخلية تحمل هوية AMG الرياضية.

وتعتمد السيارة على ثلاثة محركات كهربائية، اثنان بالمحور الخلفي وواحد بالأمام، لتوفير نظام دفع كلي يمنح السيارة طابع رياضي قريب من شخصية AMG التقليدية.

أما الأداء، فيضع السيارة ضمن فئة الهايبركار، حيث تأتي فئة GT55 بقوة 805 أحصنة وعزم يصل إلى 1800 نيوتن متر، مع تسارع من الثبات إلى 97 كم/س خلال 2.4 ثانية.

بينما تصل فئة GT63 إلى قوة هائلة تبلغ 1153 حصانا وعزم يقارب 2000 نيوتن متر، ما يسمح لها بالتسارع إلى 97 كم/س خلال ثانيتين فقط، مع سرعة قصوى محددة إلكترونيا عند 300 كم/س.

كما توفر السيارة مدى قيادة يصل إلى 700 كيلومتر للشحنة الواحدة، مع دعم تقنية شحن فائق السرعة بقوة 600 كيلوواط، قادرة على إضافة أكثر من 460 كيلومتر خلال 10 دقائق فقط.

ورغم التحول الكامل للكهرباء، حاولت AMG الحفاظ على هويتها الصوتية عبر نظام يحاكي صوت محركات الـV8 داخل المقصورة أثناء القيادة، في محاولة لمنح السائق إحساس السيارات الرياضية التقليدية داخل العصر الكهربائي الجديد.

ارتفع 240 جنيهًا في 24 ساعة.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين وترتفع قبل العيد

هدية البنوك للمصريين قبل العيد.. شهادات إدخار متنوعة بعائد يصل لـ 37.5%

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

خلي بالك.. طريقة فحص وشروط أضحية عيد الأضحى

بعد الاعتراف بقداسته .. تدشين أول مذ..بح على اسم القمص ميخائيل إبراهيم

نحو صعيد عرفات.. لأول مرة تتبع إلكتروني لحافلات حجاج السياحة

المتحدة تطرح رايحين لبيتك إهداء بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج

مصطفى شوقي يطلق عجيبة الدنيا دي .. أحدث أعماله الغنائية

حكاية بطل| قصة استشهاد ملازم أول إسلام محمد إسماعيل وأحمد فوزي عقل.. فيديو

باللهجة المصرية.. اللبنانية سوليما تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "في ناس"

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

