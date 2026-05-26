مرسيدس تكشف رسميا عن AMG GT الكهربائية بقوة تتجاوز 1100 حصان

أزاحت مرسيدس الستار رسميا عن الجيل الجديد من Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe، في خطوة تمثل تحول تاريخي للقسم الرياضي الألماني بعد التخلي عن محركات الـV8 التقليدية لصالح منظومة كهربائية بالكامل.

السيارة الجديدة لا تعد مجرد تحديث للجيل السابق، بل بداية مرحلة مختلفة تماما تعتمد على الأداء الكهربائي عالي القوة، مع تصميم وتقنيات مستوحاة من السيارة الاختبارية Mercedes-AMG GT XX Concept.

وحصلت السيارة على تصميم أكثر هجومية وانسيابية، مع سقف خلفي مائل وعناصر ديناميكية نشطة تشمل جناح خلفي متحرك وناشر هوائي يعمل تلقائيا لتحسين الثبات وتدفق الهواء، كما سجلت معامل مقاومة هواء منخفض يبلغ 0.22، وهو رقم مميز لفئة السيارات الرياضية عالية الأداء.

داخل المقصورة، اعتمدت مرسيدس على جيل جديد من الأنظمة الرقمية، عبر شاشات كبيرة متصلة وتصميم فاخر يجمع بين الجلد والكربون والمعادن، مع سقف زجاجي ذكي يمكن التحكم في شفافيته، إلى جانب إضاءة داخلية تحمل هوية AMG الرياضية.

وتعتمد السيارة على ثلاثة محركات كهربائية، اثنان بالمحور الخلفي وواحد بالأمام، لتوفير نظام دفع كلي يمنح السيارة طابع رياضي قريب من شخصية AMG التقليدية.

أما الأداء، فيضع السيارة ضمن فئة الهايبركار، حيث تأتي فئة GT55 بقوة 805 أحصنة وعزم يصل إلى 1800 نيوتن متر، مع تسارع من الثبات إلى 97 كم/س خلال 2.4 ثانية.

بينما تصل فئة GT63 إلى قوة هائلة تبلغ 1153 حصانا وعزم يقارب 2000 نيوتن متر، ما يسمح لها بالتسارع إلى 97 كم/س خلال ثانيتين فقط، مع سرعة قصوى محددة إلكترونيا عند 300 كم/س.

كما توفر السيارة مدى قيادة يصل إلى 700 كيلومتر للشحنة الواحدة، مع دعم تقنية شحن فائق السرعة بقوة 600 كيلوواط، قادرة على إضافة أكثر من 460 كيلومتر خلال 10 دقائق فقط.

ورغم التحول الكامل للكهرباء، حاولت AMG الحفاظ على هويتها الصوتية عبر نظام يحاكي صوت محركات الـV8 داخل المقصورة أثناء القيادة، في محاولة لمنح السائق إحساس السيارات الرياضية التقليدية داخل العصر الكهربائي الجديد.