ابعد عنها شر الفتن.. دعاء مؤثر من الديهي لمصر على الهواء قبل وقفة عرفات

دعا الإعلامي نشأت الديهي، لمصر بأن يبعد عنها شر الفتن والأشرار، ويقويها على الأعداء، موجهًا رسالة إلى المصريين سواء داخل مصر أو خارجها يؤدون مناسك الحج بالدعاء أيضًا واليقين في استجابة الله عز وجل قبل وقفة عرفات غدًا.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "يارب يتقبل دعاء من يقفون على عرفات وكل واحد من الحجيج يقول أنا بدعي لمصر أولًا، اعرف كثيرين موجودين في الحرم المكي كل ما أسأل عنهم يبلغني دائما أنه يدعو لمصر لأن مصر عايزة أبنائها يحنو عليها".



وأضاف "مصر تحتاج إلى أولادها في مصر والعاملين بالخارج، الكل يرفع يده ويقول يارب نجي مصر من كل المكاره وانصر مصر على كل أعدائها واقصم ظهر كل من يريد لمصر شر، خلي مصر ببركتك وقدرتك يارب، مصر تكون دولة مستقرة وآمنة وغنية مستغنية وهذا ليس بعيد عن ربنا".



وتابع "مش لازم احفظ دعاء منمق ولكن كل واحد كلم ربنا واحكيله، ربنا مطلع على قلوبنا ونوايانا والله اعلم بما في أنفسنا لأن لو مصر في خير إحنا هنبقى بخير، يارب احفظنا من الفتن والفرقة وحافظ على جيشنا وشرطتنا وابعد الأشرار وانصرنا على الأعداء وقوي شوكتنا واجعلنا مهابين واغننا من فضلك، ادعو وأنت على يقين أن ربنا سامعك وكل الحجيج يدعو لمصر ولذويهم وربنا يتقبل من هؤلاء".