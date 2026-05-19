رسالة عاجلة من نشأت الديهي إلى محمد رمضان

وجه الإعلامي نشأت الديهي، دعوة إلى الفنان محمد رمضان، بشأن الغناء باللغة الأفريقية والوصول إلى دول القارة السمراء بفنه الذي سيجد صدى واسعًا داخل القارة.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، "محمد رمضان لو غنى افريقي هيبقى نجم إفريقيا الأول وأنا بدعو الفنان محمد رمضان هما حابينه وحابين هذه النوعية من الأغاني التي يقدمها وإحنا قادرين على ذلك".



كما وجه مناشدة إلى نبيل جوهر وزير الشباب والرياضة بشأن الدعوة لإقامة مصر بطولة لكرة القدم خاصة بدول حوض النيل، بعيدًا عن البطولات الأفريقية الحالية.

تواجدنا داخل القارة



وأكد على أن هناك حب متبادل بين المصريين والأفارقة، مستطردًا "تابعت قصص نجاح من داخل القارة الأفريقية أنا أي مشروع مصري في أي مكان وإحنا بنشجع تواجدنا ولابد أن ننتشر وأن نستمر في تواجدنا داخل القارة".