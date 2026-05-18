محمد رمضان: حالة حب عظيمة جمعت بين فريق عمل فيلم أسد

أكد الفنان محمد رمضان، أن أصعب يوم في أي عمل هو أول يوم لأن أول يوم سيكون مبني عليه باقي العمل، مشيرا إلى أنه جلس مع المخرج محمد دياب أكثر من مرة لمناقشة الشخصية وتخيلي لما سأقدمه.

وقال محمد رمضان، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أنه كان هناك حالة حب عظيمة من كل فريق العمل في فيلم أسد حتى المصورين والمساعدين في العمل وهو الأمر الذي تعلمته في المسرح وبدلة النجم بتتقلع برا البلاتوه.

لا أنسى فضل السينما عليا

وتابع محمد رمضان: “انا قعدت 3 سنين بدون عمل درامي بارادتي ولا أنسى فضل السينما عليا وأنا عملت 8 مسلسلات وانا عندي 38 سنة”.