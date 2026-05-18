اصطدام مرعب في السماء الأمريكية.. تحطم مقاتلتين إف-18 خلال عرض جوي| شاهد

شهدت ولاية أيداهو الأمريكية حادثا جويا خطيرا بعدما تحطمت مقاتلتان من طراز “إف/إيه-18” إثر اصطدامهما أثناء تنفيذ عرض جوي داخل قاعدة “ماونتن هوم” الجوية.

وذكرت السلطات المحلية أن الحادث وقع خلال فعاليات عرض عسكري نظمته البحرية الأمريكية، ما دفع الجهات المختصة إلى إغلاق القاعدة الجوية مؤقتا وفتح تحقيق عاجل لكشف أسباب وملابسات التصادم.

https://x.com/khabarpluss/status/2056100687658782913?s=20

وأوضح منظمو العرض أن المقاتلتين اصطدمتا في الجو أثناء تنفيذ مناورات استعراضية، قبل أن يفقد الطيارون السيطرة عليهما وتسقطا نحو الأرض.

وأكدت الجهات المنظمة نجاة أفراد الطاقم الأربعة، بعدما تمكنوا من استخدام مقاعد النجاة والقفز بالمظلات قبل لحظات من تحطم الطائرتين.

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الصادمة للاصطدام الجوي، حيث بدت إحدى المقاتلتين وهي ترتطم بالأخرى، قبل ظهور أربع مظلات في السماء وسقوط الطائرتين بسرعة كبيرة نحو الأرض.