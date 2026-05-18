الهند: نشعر بقلق بالغ إزاء هجوم محطة براكة النووية في الإمارات

أعربت الهند عن قلقها العميق إزاء الهجوم الذي استهدف محطة “براكة” النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن أي تهديد للمنشآت النووية يمثل خطرًا بالغًا على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأحد عن قلقها البالغ إزاء الهجوم بطائرة مسيرة، استهدف محيط محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوردت الوكالة في منشور عبر حسابها على منصة إكس تصريح مدير الوكالة رافايل جروسي الذي أكد فيه أن "الأنشطة العسكرية التي توثر على سلامة وأمن المنشآت النووية يجب ألا تحدث مطلقًا".

وأبلغت السلطات الإماراتية الوكالة الدولية بأن مستويات الإشعاع في محطة براكة لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية والآمنة تماماً، ولم يُسجل أي تسرب إشعاعي