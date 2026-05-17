الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تفعيل لجنة تقصي الحقائق لمواجهة مخالفات البناء.. محافظ القليوبية يقود جولة مفاجئة بالخصوص وشبرا الخيمة ويوجه بإزالات فورية

إبراهيم الهواري

قاد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، جولة ميدانية مفاجئة شملت عددًا من شوارع مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة لتفعيل لجنة تقصي الحقائق والمرور الميداني المفاجئ لرصد المخالفات على الطبيعة، واتخاذ إجراءات عاجلة تجاه المخالفين. 


وأكد المحافظ خلال الجولة أن الدولة مستمرة في إنفاذ القانون والتصدي بكل حسم للبناء المخالف والعشوائي، مشددًا على أن أي مخالفة يتم رصدها سيتم التعامل معها فورًا دون تهاون، مع محاسبة المسؤولين المقصرين بالإدارات المعنية، حفاظًا على حقوق الدولة وسلامة المواطنين.
واستهل المحافظ جولته بمدينة الخصوص، حيث تفقد عددًا من المخالفات التي سبق أن رصدتها وتحققت منها لجنة تقصي الحقائق، ووجّه على الفور بسرعة تنفيذ إزالة كلية لمنزل مخالف مقام على مساحة 200 متر، باستخدام معدات الوحدة المحلية، كما أسفرت الجولة عن رصد خمسة مبانٍ أخرى مخالفة بمدينة الخصوص، ووجّه المحافظ بسرعة إدراجها ضمن أعمال “الموجة 29” لإزالة التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا ضرورة تنفيذ الإزالة الكلية حتى سطح الأرض لتحقيق الردع العام ووقف نزيف البناء المخالف.
وفي السياق ذاته، حرص المحافظ على متابعة عدد من المواقع التي سبق إزالة مخالفات بها ضمن “الموجة 28”، للتأكد من عدم إعادة البناء مرة أخرى، حيث رصد خلال الجولة قيام بعض المخالفين بإعادة بناء مبنيين سبق إزالتهما. وعلى الفور، أصدر المحافظ توجيهاته بإزالة المبنيين بالكامل لإقامتهما دون ترخيص، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بعودة المخالفات مرة أخرى، وأن مواجهة الفساد والتعديات تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.
وانتقلت الجولة الميدانية إلى حي شرق شبرا الخيمة، حيث تابع المحافظ أعمال إزالة البرج المخالف بشارع الشعراوي المتفرع من محور العصار، ضمن أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات، ووجّه بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع تأمين الموقع بالكامل حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة، كما أعرب عن تقديره لجهود الأجهزة الأمنية ودورها في تأمين مواقع تنفيذ الإزالات ودعم جهود المحافظة في إنفاذ القانون.
كما رصدت لجنة تقصي الحقائق وجود إزالة جزئية لدورين بعقار مخالف بشارع 15 مايو، سبق إدراجه ضمن أعمال “الموجة 28”، إلا أن المخالفين قاموا بإعادة ترميم الأدوار المخالفة خلال الأيام الماضية، وعلى الفور وجّه المحافظ بإدراج العقار ضمن أعمال “الموجة 29” لإزالة التعديات، مع تنفيذ إزالة كلية للمخالفة وعدم الاكتفاء بالإزالة الجزئية، مؤكدًا ضرورة التعامل الحاسم مع أي محاولة للتحايل أو إعادة المخالفة مرة أخرى.
واختتم المحافظ جولته بتفقد عقار مخالف بمنطقة مسطرد، حيث أصدر توجيهات مشددة بإدراجه فورًا ضمن أعمال “الموجة 29”، مع تنفيذ إزالة كلية حتى سطح الأرض ورفع جميع الأنقاض من الموقع، لتحقيق الردع ومنع تكرار المخالفات.
ووجّه محافظ القليوبية جميع رؤساء المدن والأحياء بضرورة المتابعة الميدانية اليومية والتعامل الفوري مع أي مخالفة بناء في مهدها، مع تنفيذ الإزالات الكلية حتى سطح الأرض وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى، مؤكدًا أن أي تقصير أو تهاون في هذا الملف سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عنه، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لإنفاذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة وحقوق المواطنين.

